This is Us 4 chiude la sua trilogia con Kate e si prepara a tornare in onda anche in Italia

La trilogia annunciata si è chiusa poco fa con il nuovo episodio di This is Us 4 andato in onda negli Usa, il 13esimo della stagione, dal titolo Una settimana infernale. 3a parte. Dopo le parti dedicate a Kevin e Randall adesso è toccato proprio a Kate portare il pubblico tra presente e passato raccontando di una sua passata relazione che, da quanto possiamo capire, non aveva niente di sano. La nostra protagonista si è impegnata a superare lo scoglio legato al figlio partendo con altre famiglie con bambini ciechi ma questo ha trovato il parere sfavorevole del marito che ha detto no a questa proposta spingendo Rebecca a prendere il suo posto.

ATTENZIONE SPOILER!

Fin qui niente di nuovo, almeno in parte, visto che la parte più interessante dell’ultimo episodio di This is Us 6 è quella relativa al suo passato. All’improvviso ci ritroviamo con una giovane Kate alle prese con uno strano fidanzato che la sua famiglia non vedeva di buon occhio e presto anche il pubblico ha capito perché. Questo è stato il nodo centrale dell’episodio dedicato a Kate che con un balzo indietro nel tempo, alla fine degli anni ’90, ci porta al cospetto del suo primo amore, tale Marc (Austin Abrams), un impiegato in un negozio di dischi.

A quanto pare il suo passatempo preferito era quello di schernire, denigrare e offendere la sua fidanzata per poi scusarsi e ricominciare fino a quando un giorno non è arrivato addirittura a buttarla giù dalla macchina in corsa per poi tornare indietro per riaccoglierla. Questa volta, però, potrebbe aver agito troppo tardi visto che Kate aveva già telefonato a Rebecca e lei si era messa in cammino per andare incontro alla figlia.

A rispondere alle domande su quello che vedremo è ancora una volta il produttore esecutivo Isaac Aptaker che ad EW rivela:

“È molto più complicato che salvare una principessa, perché questa è una ragazza che non sa che ha bisogno di essere salvata. Come ho detto, una parte di lei è consapevole che questo rapporto è tossico. Ma un’altra parte, forse più grande, di lei pensa: “Questo è l’amore della mia vita. Questa è la prima persona che mi ha mai detto di amarmi, che ha voluto avere una relazione con me e non voglio lasciarlo andare. ”Quindi è molto più complicato che salvare una persona che sa di dover essere salvata”.

Sempre Aptaker è pronto a svelare quello che vedremo nei prossimi episodi a partire proprio da Kate e non solo quello che riguarda il suo matrimonio con Toby ma anche quello che succederà nel suo passato: “Nel corso dei nostri prossimi episodi, avremo qualche indizio in più su Kate e Toby e capiremo se davvero lui “può essere il padre di cui Jack ha bisogno”.

I nuovi episodi di This is Us 4 torneranno in onda il 25 febbraio su FoxLife.