This is Us 4 riparte dalla trilogia di Randall e un cliffhanger per Kevin: quando andrà in onda in Italia?

This is Us 4 riprende la sua corsa proprio dalla trilogia di Randall come avevamo annunciato qualche giorno fa in occasione dell’annuncio dell’arrivo di Sophia Bush tra le guest star dei nuovi episodi. La serie tv è rimasta in panchina quasi due mesi per una lunga pausa natalizia che è finita la scorsa settimana con la messa in onda del decimo episodio dal titolo “Light and Shadows” che presto vedremo anche in Italia. FoxLife ha già annunciato che la messa in onda su Sky riprenderà dal prossimo 11 febbraio partendo proprio da questo episodio e dalla trilogia di Randall che andrà in scena in due episodi speciali ovvero A Hell of a Week prima e seconda part, in onda ieri e il 28 gennaio negli Usa.

Come sempre, però, This is Us 4 ha lasciato il suo pubblico di stucco perché ha portato con sé un cliffhanger che forse in pochi si aspettavano senza dimenticare Randall e tutto quello che gli è successo in questi anni, dalla sua paura dei mostri ai suoi incubi al college per finire alla sua età adulta infestata da paure e ansie nonostante il lavoro fatto da Jack e Beth con lui.

ATTENZIONE SPOILER!

La crisi di Randall in This is Us 4 riprende proprio da qui, da una rapina e da un’implosione che potrebbe distruggerlo ed è per questo che chiama subito suo fratello Kevin per chiedere aiuto e in quel momento lo vediamo con una donna nel suo letto nello sfondo. A parlare di questi nuovi colpi di scena sono i produttori esecutivi di This Is Us, Elizabeth Berger e Isaac Aptaker che hanno subito confermato di aver pensato ad un punto di rottura, qualcosa di sconvolgente per Randall e allora cosa c’era di meglio che metterlo faccia a faccia con il pericolo e un tremendo rapinatore che entra nella sua stessa casa?

La stessa Beth ha consigliato al figlio di affrontare la morte del padre, proprio come è toccato fare a lei, spingendolo a parlare con qualcuno per uccidere i suoi demoni, che sia arrivato il momento giusto per farlo?

Lo stesso Berger ai microfoni di EW spiega:

“Sicuramente esamineremo la reazione di Randall a questo comportamento, e cosa è successo esattamente in quei pochi secondi in cui ha reagito e in qualche modo si è lasciato andare. Sente di aver fatto la cosa giusta o di aver esagerato a causa di altre cose che accadono internamente? Sicuramente esploreremo la sua reazione agli eventi”.

Risolta, in parte, la questione Randall, al centro del prossimo episodio, passiamo a Kevin e alle sue misteriose donne. In molti si aspettano che possa essere proprio Sophia Bush a prestare il volto alla ragazza che giaceva nel letto alle spalle del nostro biondino, sarà davvero così? Kevin afferma di essere tornato a Pittsburgh per il funerale della madre di Sophie (Alexandra Breckenridge), e menziona che sta succedendo qualcosa che è “totalmente stupido o forse è così pazzo da essere sano” ovvero andare a letto con una misteriosa donna che potrebbe non essere Sophie.

Alle domande su questa scottante situazione che si è rivelata in This is Us 4 risponde Aptaker che spiega: