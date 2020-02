Ufficiali i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra: specifiche, foto, uscita e prezzo

Sono freschi di presentazione i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, insieme al pieghevole Samsung Galaxy Z Flip: oggi 11 febbraio, dopo mesi e mesi di attesa, il momento è finalmente arrivato. Adesso sappiamo proprio tutto sul conto dei nuovi top di gamma del colosso di Seul, compresi l’uscita nei negozi, fisici ed online, ed i prezzi di vendita.

Samsung Galaxy S20

Il dispositivo, modello standard della line-up, si contraddistingue per un design sobrio ed elegante al tempo stesso, racchiuso in dimensioni di 151,7×69,1×7,9 mm (peso di 163 gr.). Lo schermo, Infinity-O Dynamic AMOLED da 6.2 pollici, ha una risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel) in formato 20:9 a 563ppi e refresh rate a 120Hz. Il dispositivo gode della certificazione IP68 contro liquidi e polvere, ed è spinto dal processore Exynos 990. I GB di RAM LPDDR5 ammontano ad un totale di 12GB, e la memoria fino a 128GB, espandibili tramite microSD fino a 1TB. La fotocamera del Samsung Galaxy S20 è tripla, con sensori di 12 + 64 + 12MP con teleobiettivo 3x (lo zoom digitale ammonta a 30x) e grandangolo, videoregistrazione 8K a 30fps e 4K HDR a 120fps. La fotocamera frontale è da 10MP con videoregistrazione 4K a 60fps. Non mancano gli altoparlanti stereo Dolby Atmos AKG, il supporto eSIM, la batteria da 4000mAh con ricarica rapida a 25W tramite l’alimentatore incluso nella confezione di vendita, ed Android 10 con One UI 2.0. Il device sarà venduto nella doppia versione 4G e 5G. Quanto alle colorazioni disponibili, le scelte cromatiche sono ricadute sulle nuance Grey, Blue e Pink.

Samsung Galaxy S20 Plus

Questa versione più grande vanta uno schermo Infinity-O Dynamic AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel a 525ppi e refresh rate a 120Hz. Le dimensioni generali sono pari a 161,9×73,7×7,8 mm per 186 gr. Non cambiano il quantitativo massimo di RAM LPDDR5 e storage, che ammontano rispettivamente a 12 e 128GB. La fotocamera posteriore resta tripla con sensori da 12 + 64 + 12MP (teleobiettivo 3x con zoom digitale 30x), grandangolo e sensore ToF (videoregistrazione 8K a 30fps e 4K HDR a 120fps). La ricarica rapida arriva, anche in questo caso, a 25W, con capacità della batteria da 4500mAh. Il sistema operativo resta Android 10 con One UI 2.0. Anche in questo caso le versioni saranno due, 4G e 5G. I colori disponibili sono Black, Grey e Blue.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Il meglio del meglio: questo dispositivo rappresenta il non plus ultra dell’innovazione tecnologia offerta dal produttore sudcoreano. Lo smartphone include un Infinity-O Dynamic AMOLED da 6.9 pollici con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel a 511ppi e refresh rate a 120Hz), mentre le dimensioni complessive sono pari a 166,9x76x8,8 mm per 220 gr. Non poteva di certo mancare la certificazione IP68, il processore Exynos 990 (un octa-core realizzato con un processo produttivo a 7nm), tagli di RAM LPDDR5 da 12 e 16GB e di storage da 128 e 512GB (in entrambi i casi espandibili tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore è tripla, con sensori da 108 + 12 + 48MP (teleobiettivo 10x con zoom digitale 100x, grandangolo e sensore ToF, videoregistrazione 8K a 30fps e 4K HDR a 120fps), mentre la fotocamera frontale, grandangolare, da 40MP (videoregistrazione 4K a 60fps). Gli altoparlanti stereo Dolby Atmos AKG, il supporto eSIM ed il 5G fanno parte del pacchetto (non esiste di questo modello, una versione 4G). La batteria ha una capacità da 5000mAh con ricarica rapida a 45W, il tutto sempre condito con Android 10 con One UI 2.0. Le colorazioni designate sono Cosmic Grey e Cosmic Black.

Capitoli uscita e prezzo di vendita

I Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra saranno disponibili all’acquisto a partire dal 6 marzo. I prezzi di partenza del Samsung Galaxy S20, rispettivamente nelle versioni 4G (8GB di RAM e 128GB di storage) e 5G (12GB di RAM e 128GB di memoria interna), sono di 929 e 1029 euro. I listini del Samsung Galaxy S20 Plus sono di 1029 (versione 4G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna), 1129 (versione 5G con 12GB di RAM e 128GB di storage) e 1279 euro (modello 5G con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione). Infine c’è il Samsung Galaxy S20 Ultra, vostro a 1379 (12/128GB) e 1579 euro (16/512GB).