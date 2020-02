In bella vista il Huawei P40 Pro nell’ultima immagine render

Il Huawei P40 Pro potrebbe non essere affatto dissimile da quello presente nell’immagine di inizio articolo. La foto immortale la futura ammiraglia in un nuovo render che, giunti a poche settimane dal lancio, potrebbe corrispondere appunto alla versione finale del dispositivo di fascia alta.

Il Huawei P40 Pro sarebbe l’ammiraglia delle ammiraglie di questo 2020. il top di gamma assoluto di tutta la serie P40. Quest’ultima, secondo le più recenti indiscrezioni, potrebbe essere lanciata il prossimo 26 marzo. Ancora non è giunta alcuna ufficialità sull’appuntamento ma questo combacerebbe esattamente con quello di scena nel 2019 per i predecessori Huawei P30.

Scendendo nello specifico nell’analisi delll’immagine render del Huawei P40 Pro, sono necessarie almeno tre riflessioni. La prima in assoluto deve mettere in mostra le cornici sottilissime del device e l’aspetto arrotondato del dispositivo, appunto lungo i bordi. In seconda battuta va segnalato come la fotocamera anteriore dovrebbe avere doppio sensore e si troverebbe solo nella parte alta, a sinistra, del display. Per finire, in bella mostra sul retro e a dirla tutta pure in perfetto stile Samsung Galaxy S20 Ultra pronto al lancio, c‘è un vistoso alloggiamento rettangolare con la penta camera Leica (dunque a 5 sensori principali).

A parte l’immagine odierna che si focalizza proprio sul Huawei P40 Pro, quanto ne sappiamo della futura ammiraglia in riferimento alla sua scheda tecnica? Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display a schermo OLED da 6,5 ​​pollici, un processore SoC Kirin 990 e un chip in banda base Balong 5000 5G. La RAM a disposizione darebbe pari a 12 GB mentre l’amperaggio della batteria arriverebbe a quota 5000 mAh (supporto per la tecnologia SuperCharge da 50 W) . Il modulo fotocamera da cinque obiettivi, pure con teleobiettivo periscopio con supporta allo zoom ottico 10x dovrebbe essere di certo un fiore all’occhiello del dispositivo: quest’ultimo tuttavia, di certo non potrà godere dei Google Services ma potrà fare affidamento solo sui Huawei Mobile Services, tuttavia in fase di grosso sviluppo in questi ultimi mesi con sempre più app e servizi a disposizione.