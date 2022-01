A bordo dei Huawei P40 Pro e P40 Pro+ è arrivato in Italia l’aggiornamento ad EMUI 12, ricevendo la versione 12.0.0.218. Il pacchetto pesa poco più di 1GB, ed è quindi consigliato procedere con il download sotto rete Wi-Fi per evitare di sprecare un quantitativo comunque consistente del proprio traffico dati (a meno che non abbiate a disposizione molti pi GB di quanti ne consumate mensilmente). La prima beta era stata rilasciata sui Huawei P40 Pro e P40 Pro+ circa un mese e mezzo fa, ma adesso è arrivata la versione stabile, che dovrebbe aver corretto tutti i bug presenti nella release beta.

La EMUI 12 propone un’interfaccia utente più minimal e pulita, con animazioni ottimizzate, più personalizzazione, un pannello di controllo migliorato, la funzione Device+ per il collegamento a più dispositivi, oltre che ad una migliore gestione della sicurezza del dispositivo, prestazioni di un certo livello ed autonomia ottimizzata. Potete verificare la disponibilità di EMUI 12 a bordo dei vostri Huawei P40 Pro e P40 Pro+ seguendo il percorso ‘Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software‘. Controllate che la percentuale residua della batteria sia al di sopra del 50% prima di procedere convinti, onde evitare il device possa spegnersi durante il processo e riportare anche danni molto gravi (in alternativa, potreste decidere di collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite il caricabatterie originale).

Un’altra cosa saggia da fare sarebbe effettuare un backup dei dati, così da poterli ripristinare nel caso in cui si renda necessario un hard-reset, operazione che sappiamo cancellerebbe tutto quanto presente a bordo, senza possibilità di recuperare alcunché se non attraverso il ripristino di un eventuale backup. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

