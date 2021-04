Arrivano nel weekend, come spesso succede da un po’ di tempo a questa parte, alcune offerte dal mondo Huawei che possiamo prendere seriamente in considerazione, almeno per quanto riguarda coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di portarsi a casa un Huawei P30 Pro o un P40 Pro. Proviamo dunque ad esaminare le singole proposte, in modo da farci un’idea più precisa sulla convenienza di queste proposte, dopo aver analizzato a gennaio per l’ultima volta il prezzo fissato in rete per il top di gamma 2019.

Le nuove offerte ufficiali per Huawei P30 Pro e P40 Pro

In queste circostanze, infatti, è importante scendere nel dettaglio e valutare i pro, ma anche i contro di determinate promozioni. Possibile che in rete si trovi qualcosa di meglio, ma è altrettanto giusto non lasciare nulla al caso e valutare bene ciascuna proposta. Ad esempio, chi ha ancora nel mirino un Huawei P30 Pro potrà procedere al prezzo di 399 euro, a patto che al momento dell’ordine venga aggiunto l’apposito codice sconto “AHW100“. In questo modo ci metteremo alle spalle il prezzo di listino di 849,90 euro.

Allo stesso tempo, occorre notificare ai potenziali acquirenti di un Huawei P40 Pro che il top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa, potrà essere acquistato al prezzo di 549 euro. In questo caso è indispensabile utilizzare il codice sconto “AHW100“, in modo da evitare l’esborso inizialmente previsto per questo device. Siccome parliamo di 1.049,90 euro e di un risparmio pari di conseguenza a ben 500 euro, potrebbe essere una buona idea seguire le dritte di oggi 10 aprile.

Chi vuole andare oltre le proposte per il mercato smartphone, in ogni caso, questo weekend può prendere in considerazione anche l’offerta per MateBook D 15 i5 (16 GB + 512 GB), considerando che questo dispositivo potrà essere acquistato al prezzo di 799 euro. Occhio anche qui al codice sconto, ovvero “AHW100“, in modo da scendere dal prezzo iniziale di 899 euro. Dunque, non solo Huawei P30 Pro e P40 Pro.