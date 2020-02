In arrivo un revival di CSI per il 20° anno della serie? I primi dettagli sulle trattative

Come celebrare la longevità di una delle serie più popolari nella storia di un network, e probabilmente della televisione tutta? Con un revival, secondo CBS. Le parti coinvolte sostengono di trovarsi nelle fasi preliminari delle trattative, ma le possibilità di raggiungere un accordo sono buone.

La rete statunitense CBS sta dunque valutando la fattibilità di un revival di CSI: Crime Scene Investigation per celebrarne il 20° anniversario nell’autunno 2020. Le trattative vedono coinvolti gli stessi vertici della rete, il creatore della serie originale Anthony Zuiker, il produttore Jerry Bruckheimer e l’intero team creativo coinvolto nello sviluppo della produzione.

Non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali in merito, ma l’idea sarebbe quella di proporre al pubblico un revival di CSI sotto forma di miniserie televisiva. A scriverne la sceneggiatura sarebbe Jason Tracey, già al lavoro su Elementary, Just Legal e Cold Case.

Secondo le informazioni raccolte da Deadline, il revival di CSI sarebbe ambientato a Las Vegas per richiamare la cornice della serie originale. Per quanto riguarda il cast, invece, si starebbe considerando il coinvolgimento di William Petersen, nei panni di Gil Grissom per dieci stagioni.

Le prime voci di un revival di CSI risalgono al 2018, fase in cui un ritorno del popolare franchise avrebbe fatto da traino alla nuova CBS All Access. Pare però che i produttori abbiano sottolineato come un revival di CSI in concomitanza del 20° anniversario della serie avrebbe avuto un maggiore impatto.

Un eventuale sì definitivo al progetto chiarirebbe tutti i dettagli del revival, a partire dalla sua durata. Si tratterebbe di una serie limitata o ci sarebbe spazio per più stagioni? Entrambe le possibilità hanno d’altronde dei precedenti.

Nel 2002 CBS ha lanciato infatti lo spin-off CSI: Miami, con David Caruso ed Emily Procter. Nel 2004 ha debuttato CSI: NY, con Gary Sinise, Sela Ward e Melina Kanakaredes. Al 2015, infine, risale CSI: Cyber, con Patricia Arquette e Ted Danson. A condividere l’universo narrativo di CSI sono arrivate negli anni anche Without a Trace – Senza Traccia e Cold Case – Delitti Irrisolti, oltre a una collezione di fumetti, romanzi, videogiochi e mostre.