La prima puntata de L’Amica Geniale 2 in onda il 10 febbraio: trama e personaggi

L’attesa è finita e il debutto della serie più attesa è ormai dietro l’angolo: la prima puntata de L’Amica Geniale 2 andrà in onda domani, 10 febbraio. Storia del Nuoco Cognome ripartirà proprio da dove avevamo lasciate Lila e Lenù ovvero dal deludente matrimonio della prima che si troverà a fare i conti con quello che è successo per tutta la vita, o quasi, non senza conseguenze per la sua amica/nemica.

Il secondo romanzo della Ferrante prenderà via in 8 intensi episodi che porteranno la firma di Saverio Costanzo e, per la prima volta, di Alice Rohrwacher che ha diretto il quarto e il quinto episodio, quelli dedicati alla rottura vera e propria per le due protagoniste. Scontri, violenza, tutto questo sarà al centro de L’Amica Geniale 2 che nella prima puntata racconterà il viaggio di nozze ad Amalfi di Lila e i primi turbamenti di Elena, sia con lo studio che con il suo Antonio.

Ecco dove eravamo rimasti:

Tutto cambia quando Lila torna a casa ed Elena si accorge di una serie di vistosi lividi che non fanno altro che riavvicinare le due amiche spingendo la Cerullo a cercare vendetta contro il marito ormai un padre padrone per lei. Parte da qui la prima delle quattro serata che ci terranno compagnia al lunedì sera proprio da domani, 10 febbraio, su Rai1 portandoci in quei luoghi che abbiamo amato e conosciuto nella prima stagione ma ampliando i confini spingendosi fino a Napoli centro e a Pisa dove Elena andrà presto a studiare dopo il diploma.

Ecco il promo de L’Amica Geniale 2 Storia del Nuovo Cognome:

“ – Non voglio perderti.

– Neanche io voglio perderti”

Dal best seller mondiale di #ElenaFerrante, il secondo capitolo della serie evento #LAmicaGeniale.

In anteprima mondiale, #StoriaDelNuovoCognome: da lunedì #10febbraio su @RaiUno e @RaiPlay pic.twitter.com/L1R2S2QLVQ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 3, 2020

La trama del primo episodio, dal titolo Il Nuovo Cognome, de L’Amica Geniale 2 recita:

Lila torna dal viaggio di nozze con vistosi lividi e con la voglia di vendicarsi contro il marito. Elena, invece, frequenta con successo il liceo classico e ritrova Nino Sarratore, adesso studente politicamente impegnato, ma senza farne parola con Lila con la quale passa lunghi pomeriggi nella sua nuova casa da donna sposata.

La trama del secondo episodio dal titolo “Il Corpo” recita: