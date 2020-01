L’Amica Geniale 2 ci sarà ma non da mercoledì, precedenza al Festival di Sanremo 2020

Gli occhi di tutti sono puntati sul finale della prima stagione e sul conto alla rovescia in attesa de L’Amica Geniale 2. La vita dei fan della serie tutta italiana continua ad essere una corsa sulle montagne russe e anche oggi sarà lo stesso. L’appuntamento è fissato per oggi, 29 gennaio, su Rai2 quando ad andare in onda gli ultimi episodi della prima stagione con l’annunciato matrimonio di Lila e la sua grande delusione quando il suo promesso sposo la “tradirà” nel peggiore dei modi. Chi ha seguito già gli episodi della prima stagione sa bene come andrà a finire mentre gli altri avranno modo di scoprirlo proprio questa sera nel prime time di Rai2.

Il resto lo scopriremo ne L’Amica Geniale 2 dedicata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo Cognome, che racconterà di violenze, di colpi di scena e di una vita che continua ad essere poco gentile con Lila e che regalerà tanto ad Elena, se vogliamo, proprio grazie alla spinta della sua amica/nemica di sempre.

Gli episodi della seconda stagione non andranno in onda mercoledì prossimo per via del Festival di Sanremo 2020 che, naturalmente, avrà la precedenza su tutto. L’Amica Geniale 2 attende i fan al lunedì sera a partire dal 10 febbraio su Rai1 per un totale di quattro prime serate che racconteranno gli anni ’60 riprendendo esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni e mentre la prima si è appena sposata ed è convinta di aver perso sé stessa, la seconda è ormai una studentessa modello che però ha capito di non stare bene né nel rione né fuori.

La giovane Lenù sbarca ad Ischia, alla continua ricerca del proprio destino.

Nel corso di una vacanza a Ischia, le due amiche ritrovano Nino Sarratore e sarà questo incontro che cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due universi opposti e diversi. Lila diventerà abile venditrice nell’elegante negozio di scarpe della famiglia Solara, Elena si prepara a conseguire il diploma e partire per l’Università di Pisa.

La trama del primo episodio de L’Amica Geniale 2 recita: