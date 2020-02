Offerte Unieuro su PS4 Pro e Super Smash Bros.: gli sconti migliori fino al 13 febbraio

Videogiocatori gioite, perché è tempo di nuove offerte Unieuro. Promozioni che si avviano nella giornata di oggi e che naturalmente si concentrano su alcuni degli attuali protagonisti del settore gaming. Dall’8 al 13 febbraio, come il sito del noto retailer segnala, potrete portarvi a casa diversi prodotti dal forte sapore geek, ed in particolare di casa Sony e Nintendo.

Partendo dal fronte PlayStation, le offerte Unieuro odierne propongono, sia online che nei negozi disseminati in tutta Italia, la più potente PlayStation 4 Pro al prezzo di 299,99 euro, contro quello iniziali di listino di 409,99 euro. La console di ultima generazione made in Japan si accompagna ad un voucher di Fortnite, la celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games, attualmente in aria di seconda stagione – al via il prossimo 20 febbraio. Se invece avete intenzione di acquistare la console standard, Unieuro la propone in offerta a 269,99 euro – sia con che senza voucher per il giocatissimo shooter multiplayer.

Spostandoci nell’universo della “grande N”, è assolutamente da segnalare il calo di prezzo di alcuni giochi first party della ricca scuderia Nintendo. Tra le offerte Unieuro – che ricordiamo essere valide online e in negozio dall’8 al 13 febbraio – brillano giochi del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, New Super Mario Bros. U Deluxe, e soprattutto Super Smash Bros. Ultimate. Le produzioni per Nintendo Switch – e Switch Lite, versione solo portatile dell’ibrida dagli occhi a mandorla – sono prezzate a 49,99 euro ciascuna.

Il picchiaduro di Nintendo si distingue per l’enorme roster di lottatori giocabili, tutti legati a serie di successo dell’azienda e ad alcune guest star. Non solo, gli sviluppatori continuano ad espanderlo con nuovi ingressi, molti legati all’apprezzato franchise di Fire Emblem. Non stupisce allora che i server online siano ancora piuttosto popolati a più di un anno dall’uscita, con l’acquisto in sconto a risultare consigliatissimo.