In Fortnite Amore e Guerra parte la Battaglia tra i Creatori: V-Buck gratis per tutti

Con l’avvicinarsi di San Valentino, anche Fortnite e la sua giocatissima Battaglia Reale hanno voluto omaggiare gli innamorati. Come accade in molte altre produzioni videoludiche di successo, lo sparatutto online di casa Epic Games vede in questi giorni le sue meccaniche ravvivate da un evento in nome dell’amore. E della giornata pensata per celebrarne ogni sua forma ed espressione. Fino al prossimo 17 febbraio sarà allora attivo Amore e Guerra: oltre a skin e ricompense ottenute in via del tutto gratuita completando specifiche sfide a tema, l’evento porta con sé una Modalità a Tempo denominata Trova e Distruggi.

Capirete allora che sono tantissimi, tra PC, PlayStation 4, Mac, Nintendo Switch, dispositivi mobile e Xbox One, i giocatori ora impegnati in questa nuova modalità di Fortnite, in attesa che il titolo vada a salutare la Stagione 2 del secondo capitolo, dal debutto fissato al 20 febbraio 2020. E se il tutto non bastasse, il team di sviluppo americano ha ben pensato di dare il via, sempre come parte dell’evento di San Valentino Amore e Guerra, alla Battaglia tra i Creatori della community.

Fortnite: come partecipare alla Battaglia tra i Creatori

Questo significa che fino al 15 febbraio tutti i giocatori potranno formare una squadra con i Creatori europei che hanno deciso di partecipare all’evento. Obiettivo, oltre al divertimento nello sfidarsi a livello competitivo, è quello di poter racimolare molti V-Buck gratuiti. Naturalmente nel caso la vostra squadra riesca a raggiungere un numero sufficiente di vittorie. Stando a quanto comunicato dai ragazzi di Epic, ogni Creatore può avere in squadra un massimo di 5000 player, per un totale di 20 team ad animare i server di gioco. Se avete intenzione di prendere parte alla battaglia, il nostro consiglio è quello di affrettarvi nella registrazione, considerando che i posti sono limitati ed assegnati in ordine di arrivo. Potete registrarvi fiondandovi all’indirizzo ufficiale, scegliendo il vostro Creatore preferito – o uno tra quelli ancora disponibili.

A seguire, trovate la composizione di tutte le 20 squadre che partecipano alla Battaglia dei Creatori di Fortnite Amore e Guerra:

Francia

JeanFils

Xewer

Adz

NexTaz

Germania

Standart Skill

iCrimax

HeyStan

Kamo

Spagna

Willyrex

Grefg

Agustin51

Hiper

Italia

Kroatomist

Kekkobomba

PizFN

Kygozz

Polonia

Jacob

Ewron

Rafa

Ainest

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

I componenti di ogni team saranno chiamati a collaborare per ottenere Punti Squadra tramite le sfide pubblicate ogni giorno sulla pagina web delle Battaglie con i Creatori della community. Le tre squadre che avranno guadagnato più punti alla fine dell’evento verranno dichiarate vincitrici, con tutti i membri a ricevere una buona dose di V-Buck gratuiti, per un totale di sei milioni di unità in palio. La moneta di gioco verrà divisa in questo modo:

Squadra al 1° posto: 500 V-Buck per ogni membro

Squadra al 2° posto: 400 V-Buck per ogni membro

Squadra al 3° posto: 300 V-Buck per ogni membro

Cosa ne dite, siete interessati? Metterete alla prova le vostre abilità in questo nuovo evento massivo di Fortnite Battle Royale?