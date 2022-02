Stiamo assistendo in queste ore ad una campagna molto interessante con Unieuro, chiamata non a caso “Fuoritutto“. Diversi smartphone in promozione, tra cui dispositivi Samsung Galaxy, Xiaomi e Huawei, al punto che questo venerdì ho deciso di dedicare un approfondimento alla questione. A pochi giorni dal caso PS5, che abbiamo abbondantemente chiarito sul nostro magazine, bisogna pertanto esaminare con grande attenzione quanto trapelato attraverso lo store online.

Cosa sappiamo sul Fuoritutto Unieuro: selezione di device Samsung Galaxy, Huawei e Xiaomi

Quali sono i principali smartphone in offerta con il Fuoritutto Unieuro disponibile fino al 13 febbraio? Come accennato, ne abbiamo per tutti i gusti, essendoci segnali che giungono dal mondo dei Samsung Galaxy, fino ad arrivare a Huawei e Xiaomi. Andando con ordine, troviamo nello shop online i vari Samsung Galaxy S21 a 699,90 euro, senza dimenticare il Galaxy S21 FE a 549,90 euro. In quest’ultimo caso, dovremo utilizzare il coupon “120GALAXY21FE”. Occhio anche al Galaxy A22 a 179,90 euro.

Per quanto concerne gli altri produttori, ci sarebbero Xiaomi 11T Pro a 599,90 euro e Xiaomi 11 Lite 5G NE a 349,90 euro, ai quali nel Fuoritutto Unieuro si aggiungono in questi giorni anche i vari Realme GT Neo 2 a 479,90 euro e Realme 8i a 179,99 euro. Torna popolare anche un marchio come Huawei, in questo caso rilanciato dalla promozione per Huawei Nova 9 a 449,90 euro. Infine, tra gli altri brand bisogna fare attenzione all’offerta per ASUS ZenFone 8 con memoria RAM da 8 GB e 256 GB per l’archiviazione interna a 619,90 euro.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni si aggiungeranno all’elenco altri device al Fuoritutto Unieuro. Al momento, in ogni caso, ci sono interessanti proposte che investono il mondo dei Samsung Galaxy, Huawei e Xiaomi. Avete trovato qualcosa di apprezzabile all’interno di questa campagna? Fateci sapere con un commento a fine articolo.