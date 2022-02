Il Samsung Galaxy S21 FE è quest’oggi protagonista di un’offerta combinata proposta da Unieuro, che consente di portarsi a casa il device a meno di 450 euro. Il telefono, ufficialmente, è venduto a 769 e 839 euro, rispettivamente per le versioni 6/128GB e 8/256GB. Il primo modello, su Unieuro, viene a costare 549 euro in ogni possibile colorazione, grazie allo sconto automatico aggiunto nel carrello ed al coupon ulteriore ‘70GALAXYS21FE‘, che dovrete copiare manualmente una volta messo il Samsung Galaxy S21 FE nel carrello (atterrate su questa pagina per procedere all’acquisto, se siete interessati).

Unieuro propone anche un’altra contestuale promozione, che regala 20 euro di coupon per ogni 100 euro di spesa: parliamo, quindi, di buoni dal valore di 100 euro complessivi, da spendere nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 16 aprile 2022, sia sul sito che nei negozi del megastore, pagando così il telefono appena 449 euro. Il Samsung Galaxy S21 FE include uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, include una tripla fotocamera posteriore Dual Pixel con OIS, la connettività 5G, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

A questo punto, non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro a quanto appena detto: il Samsung Galaxy S21 FE è certamente arrivato con un certo ritardo rispetto alle previsioni, ma si sta facendo perdonare con questa serie di offerte imperdibili che lo investono direttamente, tagliando di molto il suo street-price (cosa che lo sta senz’altro rendendo più appetibile rispetto al Galaxy S21, che, normalmente, presenta pressoché lo stesso prezzo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

