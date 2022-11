Oggi 11 novembre è di scena il Single’s Day Unieuro. La speciale ricorrenza dedicata ai single appunto, da anni oramai, è portatrice di offerte e promozioni soprattutto nel settore dell’elettronica e la nota catena non ha mancato di promuovere le sue proposte fino alla mezzanotte odierna. In pratica, il fulcro dell’iniziativa sarà lo sconto del 22% su un gran numero di prodotti se acquistati online con la spedizione a casa o anche nei negozi fisici.

Tra le numerose offerte odierne del Single’s Day, ne spiccano alcune soprattutto per convenienza. La prima delle tre proposte in questo approfondimento ha come protagonista l’iPhone 13 con capacità di memoria da 128 GB e la colorazione in nero mezzanotte: il melafonino del 2021 è proposto ora a 729 euro, con un risparmio considerevole rispetto ai 939 euro di listino.

Passando a tutt’altra categoria merceologica, c’è da prendere in seria considerazione l’acquisto del titolo di gioco FIFA 23 tra le offerte del Single’s Day Unieuro. La soluzione per PlayStation 5 del game più amato di questo autunno arriva ora a costare solo 65,57 euro rispetto ai 79,90 euro di costo inziale.

Per finire, tra le proposte del repentino ma valido Single’s Day Unieuro non manca neanche l’ambito Dyson Airwrap Styler per capelli. La costosissima e professionale alternativa alla spazzola e al phon ora è decisaente più abbordabile. Invece di spendere le iniziali 549 euro, ora si potrà procedere all’acquisto a soli 419 euro.

La disponibilità di tutte le proposte appena elencate come molte altre di scena in questa giornata è legata ad un numero di unità non specificato. Visto il forte sconto odierno sarebbe il caso di non attendere molto prima di un’eventuale acquisto sia in store che online per evitare di rimanere a bocca asciutta e dunque perdere un’occasione.

