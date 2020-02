Le Routine Bixby sbarcano sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9: alcune dritte per approcciarle

Sono mesi che utenti in possesso di smartphone come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9 si chiedono quando sarà possibile testare le cosiddette “Routine Bixby“. Lanciate con la gamma degli S10 poco meno di un anno fa, si pensava che potessero essere distribuite su larga scala già da tempo, come avrete percepito con uno dei nostri ultimi articoli in merito. Così non è stato, ma a quanto pare oggi 7 febbraio ci sono delle novità sostanziali per il pubblico.

Come scaricare le Routine Bixby sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9

Provando a passare a questioni più pratiche, è possibile scoprire come scaricare le Routine Bixby sui modelli menzionati ad inizio articolo grazie a quanto è stato riportato in queste ore da SamMobile. In particolare, da questo momento possiamo confermare che l’apposito APK funzioni perfettamente su Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Galaxy Note 9. Alcuni utenti segnalano che lo stesso stia avvenendo anche con Android Pie a bordo dei vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, anche se non sono da escludere dei problemi in questo senso.

La vera e propria installazione può avvenire con il download dell’APK più recente e disponibile sempre su Sammobile. Una volta scaricato, troverete il pacchetto seguendo il percorso “Impostazioni” e “Funzioni avanzate“. Dovrebbe essere visibile in cima all’elenco, abilitato per impostazione predefinita. Una volta selezionato, avrete modo di visualizzare un elenco di routine preconfigurate che è possibile abilitare con un solo tap. Arrivati a questo punto, potrete creare routine personalizzate all’interno della scheda Le mie routine.

Vi ricordo che tramite le Routine Bixby, potrete introdurre delle regolazioni automatiche per quanto riguarda le impostazioni, oltre alla possibilità di controllare a vostro piacimento le applicazioni. Ci sono dei settaggi che vi porteranno ad ottimizzare la batteria e molto altro a bordo dei vostri Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9. Che ne pensate di questo regalo?