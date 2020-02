La classifica di Sanremo 2020 il 7 febbraio, giuria demoscopica + Orchestra

La classifica di Sanremo 2020 il 7 febbraio è la combinata del voto della giuria demoscopica, espresso nelle prime due serate, e del voto dell’Orchestra, espresso nella terza serata.

Le classifiche delle singole giurie erano già disponibili ma in apertura della quarta serata di Sanremo 2020 apprendiamo la classifica combinata dei 24 Big in gara al Festival che tiene conto delle prime due giurie che si sono espresse.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2020 (VOTO DEMOSCOPICA)

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2020 (VOTO DEMOSCOPICA)

LA CLASSIFICA DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2020 (VOTO ORCHESTRA)

Se la giuria demoscopica ha premiato Francesco Gabbani con Viceversa, Le Vibrazioni con Dov’è e Piero Pelù con Gigante, rispettivamente ai primi tre posti, l’Orchestra ha preferito Tosca, Pero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari.

All’inizio della quarta serata di Sanremo 2020 di venerdì 7 febbraio abbiamo appreso la classifica combinata che unisce il voto della giuria demoscopica al voto dei musicisti dell’orchestra del Teatro Ariston di Sanremo.

A votare stasera i Campioni in gara sarà la giuria della sala stampa. Domani invece, al voto della sala stampa si aggiungerà il pubblico da casa attraverso il televoto.

La classifica generale parziale di Sanremo 2020 premia Francesco Gabbani, al primo posto con Viceversa. Lo seguono Le Vibrazioni con Dov’è e Piero Pelù con Gigante.

La classifica generale parziale di Sanremo 2020: giuria demoscopica + Orchestra

24. Bugo e Morgan con Sincero

23. Junior Cally con No Grazie

22. Elettra Lamborghini con Musica (E Il resto Scompare)

21. Riki con Lo Sappiamo Entrambi

20. Rancore con Eden

19. Rita Pavone con Niente (Resilienza 74)

18. Achille Lauro con Me Ne Frego

17. Giordana Angi con Come Mia Madre

16. Enrico Nigiotti con Baciami Adesso

15. Paolo Jannacci con Voglio Parlarti Adesso

14. Raphael Gualazzi con Carioca

13. Alberto Urso con Il Sole Ad Est

12. Anastasio con Rosso Di Rabbia

11. Levante con TikiBomBom

10. Michele Zarrillo con Nell’Estasi O Nel Fango

9. Irene Grandi con Finalmente Io

8. Marco Masini con Il Confronto

7. Elodie con Andromeda

6. Diodato con Fai Rumore

5. Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr

4. Tosca con Ho Amato Tutto

3. Piero Pelù con Gigante

2. Le Vibrazioni con Dov’è

1. Francesco Gabbani con Viceversa