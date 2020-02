La classifica della prima serata di Sanremo 2020 svela la prima parte del voto della giuria demoscopica.

Come ha votato la giuria demoscopica nel corso della prima serata del Festival? Lo abbiamo visto alla fine della serata di martedì 4 febbraio 2020 che ha previsto la prima esibizione di 12 dei 24 Campioni in gara.

TUTTO SU SANREMO 2020: CANZONI, CANTANTI E OSPITI

IL PROGRAMMA DI SANREMO 2020, SERATA PER SERATA

Al via ufficialmente la gara dei Big al Festival di Sanremo numero 70 che vede la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Tiziano Ferro ospite fisso nelle cinque serate, così come Fiorello. Il presentatore Rai per eccellenza ha messo su un Festival celebrativo delle 70 edizioni della kermesse canora, in scena a Sanremo dal 1951.

A Sanremo il ghiaccio si è rotto, impalco è stato svelato, i primi 12 Big in gara si sono esibiti per la prima volta con la canzone inedita del Festival. Ora i brani saranno disponibili per l’acquisto in digitale nei principali store e le radio potranno trasmetterle.

A votare nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 è la sola giuria demoscopica, che voterà anche nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio. La votazione delle prime due serate – ossia della totalità dei 24 Campioni del Festival – è interamente nelle mani della giuria demoscopica, 300 persone scelte tra i fruitori abituali di musica.

La classifica della prima serata di Sanremo 2020 tiene conto – chiaramente – solo dei primi 12 Campioni che si sono esibiti nel corso della serata. Per la classifica dei 24 Big dovremo attendere la fine della seconda serata. I voti verranno aggiunti a quelli dell’orchestra, nella terza serata.

Nella quarta e nella quinta serata vota la giuria della sala stampa e il pubblico da casa attraverso il televoto. Il voto delle diverse serate andrà a comporre una classifica di gradimento che terrà conto delle preferenze espresse da ogni giuria nel corso della settimana.

La classifica della prima serata di Sanremo 2020

(in attesa)