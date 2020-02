Inbar Lavi in Lucifer 5, un ritorno “di fuoco” per Eve?

La prima peccatrice è tornata in Lucifer 5. Entertainment Weekly ha svelato in esclusiva che Inbar Lavi ricoprirà di nuovo il ruolo di Eve nella quinta e ultima stagione della serie Netflix. Ancora ignoti e dettagli inerenti al suo ritorno, ma il rinomato magazine americano ha mostrato la prima immagine di Inbar nel nuovo ciclo di episodi.

L’attrice di The Imposters ha debuttato nel corso della quarta stagione, pubblicata lo scorso anno sulla piattaforma di streaming. Eve, dopo aver abbandonato il Paradiso, si è presentata a Los Angeles con un unico scopo: riconquistare la sua ex fiamma, ovvero Lucifer (interpretato da Tom Ellis), che nel frattempo stava attraversando una profonda crisi di identità. Nel finale della terza stagione, infatti Chloe (Lauren German) aveva scoperto la verità sulla natura demoniaca del suo partner. In un sorprendente colpo di scena, Eve, delusa da Lucifer, finisce per sviluppare uno stretto legame con Maze (Lesley-Ann Brandt). Nel finale di stagione, Eve ammette di aver bisogno di chiarire i suoi sentimenti e decide di lasciare Maze per cercare di capire se stessa.

“Siamo così entusiasti di avere di nuovo Inbar!” hanno dichiarato gli showrunners di Lucifer, Ildy Modrovich e Joe Henderson a Entertainment Weekly. “L’ultima volta che l’abbiamo vista, Eve aveva spezzato il cuore a Maze. Perciò non filerà tutto liscio in una reunion tra il nostro demone preferito e la peccatrice originale, vero?”

All’inizio di Lucifer 5, Maze non è l’unica a dover curare le sue ferite. Anche Chloe, abbandonata (di nuovo) da Lucifer, dopo avergli confessato per la prima volta i suoi sentimenti, si troverà da sola a dovrà cercare un modo per tenersi occupata. “Entrambe, in base a come le avevamo lasciate nella quarta stagione, stanno soffrendo a modo loro,” ha raccontato Lesley-Ann Brandt a Entertainment Weekly. “Credo che cercano di supportarsi a vicenda. Maze ovviamente soffre per Eve, e inoltre Lucifer è tornato all’Inferno senza di lei; Chloe ha perso il suo amato. Perciò si consolano a vicenda come due amiche.”

Lauren German ha aggiunto: “Entrambe abbiamo il cuore spezzato perché a me manca Lucifer e non voglio ammetterlo; Maze è invece distrutta perché Eve l’ha lasciata. Anche lei cerca di dimenticare quanto è successo, perciò nel primo episodio passeremo attraverso una fase di lavoro e divertimento.”

Nelle scorse settimane è stato annunciato l’ingresso di Dennis Haysbert nel cast; l’attore di 24 lo vedremo indossare i panni di Dio, ovvero il padre celestiale di Lucifer e Amenadiel. Nel corso della stagione assisteremo anche a un episodio musicale. Lucifer 5, composta da sedici episodi, verrà distribuita su Netflix in due tranche da otto; la prima parte sarà disponibile quest’anno; seguirà una pausa, e poi verranno pubblicati i restanti otto episodi.

Ecco la prima immagine di Eve in Lucifer 5: