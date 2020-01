Lucifer 5 su Netflix, il diavolo incontra Dio per una “divina” riunione di famiglia

Nel corso della serie ne avevamo sempre sentito parlare, ma non lo avevamo mai visto “in carne ed ossa”. Almeno finora. Lucifer 5 introdurrà finalmente la figura di Dio ed è stato svelato il nome e l’attore che lo interpreterà.

Secondo i dettagli di Entertainment Weekly, il Diavolo incontrerà suo Padre per una “divina” riunione di famiglia. L’evento avverrà nel finale di Lucifer 5. Non sappiamo se il suo ruolo sarà ricorrente o limitato a un singolo episodio, fatto sta che l’attesa reunion farà fuoco e fiamme. Conosciamo molto bene il complicato rapporto tra Lucifer e suo Padre, che è uno dei temi principali della serie Netflix. Nella seconda stagione, il Diavolo ha avuto modo di affrontare faccia a faccia suo Padre, sebbene non nelle sue vere sembianze.

Spetterà a Dennis Haysbert della serie tv 24, apparso anche in Secret Obsession di Netflix, ricoprire il ruolo di Dio. Stando a quanto riferisce EW, pare che l’attore sia sempre stato la prima scelta del co-showrunner Joe Henderson. Non conosciamo ovviamente i dettagli della trama e come avverrà la riunione familiare tra Lucifer, Amenadiel e Dio. Forse avrà a che fare con il ritorno di Lucifer a Los Angeles?

Il finale della quarta stagione si era concluso con Lucifer che tornava all’Inferno così da tornare a governare sui suoi demoni. Questo sacrificio gli è costato caro, ma era l’unico modo per controllare i suoi seguaci e impedire loro di riversarsi sulla Terra, mettendo in pericolo le persone che ama. Henderson ha scherzato sul fatto che Lucifer non lo rivedremo subito a Los Angeles – il che vuol dire ci sarà un salto temporale, mentre Chloe cercherà di andare avanti con la sua vita per non pensare al suo addio.

Aspetta, chi ti dice che Lucifer tornerà dall’Inferno?

Il co-showrunner ha così stuzzicato l’interesse dei fan, salvo poi specificare di essere un fan della coppia, quindi di non aver alcun motivo per lasciarli divisi per ancora tanto tempo:

Non possiamo dire molto, ma io e la co-showrunner Ildy [Modrovich] siamo noi stessi dei fan ‘Deckerstar’, perciò ci siamo chiesti: Per la stagione finale, cosa vogliamo che accada tra Lucifer e Chloe? Cosa non abbiamo esplorato o ancora spiegato? E abbiamo cercato di inserire tutto ciò nella quinta stagione.

Lucifer 5, composta da sedici episodi, non ha ancora una data di lancio, ma verrà divisa in due parti. La prima tranche, composta da otto episodi, sarà rilasciata nel corso del 2020. Seguirà poi una pausa, dopodiché gli utenti Netflix potranno gustare i restanti otto episodi. Per chi vuole ripassare la serie tv o iniziarla per curiosità, le prime quattro stagioni di Lucifer sono disponibili per la visione sulla piattaforma Netflix. Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez, Rachael Harris e Aimee Garcia torneranno per la quinta e ultima stagione. Tra le novità, l’episodio musicale, girato in bianco e nero, che i fan avevano richiesto da tempo.

Di recente Tom Ellis ha festeggiato il decimo anniversario di Miranda, serie tv britannica che gli ha conferito la popolarità. L’attore gallese si è riunito con il cast e la sua protagonista, Miranda Hart.