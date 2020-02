Francesco Gabbani all’Arena di Verona ad ottobre, biglietti in prevendita

Francesco Gabbani all’Arena di Verona in concerto il prossimo 8 ottobre. Lo annuncia oggi in conferenza stampa all’Ariston Roof nell’incontrare i giornalisti accreditati al Festival della Canzone Italiana.

Francesco Gabbani presenta in gara il brano Viceversa, dopo il trionfo con Occidentali’s Karma. Il nuovo pezzo rompe completamente con il precedente brano sanremese e lo presente in una nuova veste, almeno per il pubblico generalista di Rai1.

La prima votazione della giuria demoscopica ha premiato la presenza di Gabbani al festival e la volontà di mostrare un’altra faccia della sua arte: Viceversa occupa il primo posto della classifica di gradimento nella seconda serata di Sanremo 2020.

Gabbani racconta la collaborazione con Pacifico e con il fratello di Ed Sheeran, Matthew Sheeran, poi anticipa che sarà in concerto nell’immediato futuro.

Dopo il Festival di Sanremo, per Gabbani è in programma il rilascio del nuovo album, Viceversa, il 14 febbraio con BMG.

A seguire lo presenterà attraverso l’instore tour promozionale al via lo stesso giorno che proseguirà fino al 27 febbraio. L’uscita di Viceversa è accompagnata da un emozionante video, diretto da Fabio Capalbo, che mette in mostra Francesco e la sua potente forza espressiva.

Non mancheranno appuntamenti dal vivo per Francesco Gabbani. Il primo concerto annunciato è quello dell’8 ottobre all’Arena di Verona. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in prevendita a breve.

“L’Arena ha un valore quasi simbolico”, spiega, “Mi piacerebbe fare un concerto senza artifici particolari perché credo che la dimensione live più vera sia quella più cruda”. I dischi tendono ad essere più curati, mentre dal vivo la priorità è data all’energia.

L’instore tour di Francesco Gabbani

14 febbraio, Torino, Mondadori, ore 17.30

15 febbraio, Carrara, Teatro Animosi, ore 15.30

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00