Si finge Francesco Gabbani e truffa una fan del cantautore di Carrara spacciandosi per l’artista, promettendole un accesso vip al concerto di Macerata in cambio di denaro.

È successo sui social, territorio comune per artisti e fan in cui spesso le due realtà comunicano annullando le distanze. In questi giorni Gabbani è ancora in tour per la promozione del disco Volevamo Essere Felici e ieri sera, venerdì 2 settembre, era atteso allo Sferisterio di Macerata.

Una ragazza, una fan molto attiva del cantautore, si era iscritta ad un gruppo Facebook frequentato da utenti con la comune passione per Francesco Gabbani. Dalla community, quindi, un utente le ha scritto su Telegram, e come nickname aveva proprio il nome dell’artista.

Come riporta PicchioNews, il finto Gabbani ha iniziato dunque a interloquire con la fan, che non ha perso occasione per esprimere tutta la sua stima per il cantautore di Carrara e per manifestare tutta l’emozione del poter parlare con lui in privato.

Ottenuta così la fiducia dell’interlocutrice, il finto Gabbani – che, come scrive la stampa locale, si nascondeva dietro il nick @Francescogabbani_21 – le ha dunque chiesto un “favore estemporaneo”: una ricarica da 100 euro tramite gift card per poter acquistare su Steam (il servizio per appassionati di videogiochi).

In cambio, il finto Gabbani le ha promesso un accesso vip per assistere al concerto allo Sferisterio dal backstage, in stretto contatto con l’artista e il suo entourage.

Per formalizzare l’accesso vip, la ragazza avrebbe dovuto contattare su Telegram il management dell’artista, dunque fornire all’indirizzo indicato dal truffatore altri dati sensibili. In quel momento la fan ha sentito il lezzo della truffa e ha contattato il vero management del cantautore attraverso i canali ufficiali.

Per il momento lo staff di Francesco Gabbani non ha fornito risposte, né il cantautore di Viceversa ha commentato la vicenda. Il truffatore è stato comunque denunciato. PicchioNews ha riportato le dichiarazioni della ragazza:

“Non m’importa di aver perso dei soldi, ma ho voluto subito denunciare alle autorità competenti quanto accaduto affinché non capiti ad altre persone. Siamo semplici fan, e nel nostro entusiasmo ci auguriamo spesso di poter conoscere di persona, un giorno, il nostro musicista o attore preferito. Purtroppo ci sono troppi delinquenti e approfittatori nel mondo dei social, e ora ne so qualcosa per diretta esperienza: ma questo, certamente, non mi impedirà di continuare a manifestare il mio amore per la musica e di sostenere il mio cantante preferito”.

