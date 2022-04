Sono stati annunciati i concerti di Francesco Gabbani in estate. L’artista presenterà dal vivo il nuovo album di inediti, Volevamo Solo Essere Felici, attraverso una serie di appuntamenti live in tutta la penisola.

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

I concerti inizieranno il 28 giugno da Capannori per chiudersi a Palermo il 16 settembre dopo tappa in tutta la penisola. Il 2 luglio, Gabbani sarà a Udine e il 10 luglio a Vicenza; il 6 agosto a Breno e il 9 agosto ad Atri, l’11 a Forte dei Marmi.

A seguire, Gabbani sarà ad Alberobello il 27 agosto e a Monjovet Col D’Arlaz il 10 settembre, poi si esibirà a Pisa il 13 settembre. I biglietti per i concerti di Francesco Gabbani in estate saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, venerdì 22 aprile, su TicketOne e nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

Per Francesco Gabbani, questo è l’atteso ritorno sul palco, dopo l’ultimo spettacolo che ha tenuto il 4 luglio 2021 all’Arena di Verona. Già confermate due tappe autunnali nei palazzetti previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’ 8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

I concerti di Francesco Gabbani in estate

28 GIUGNO – CAPANNORI (LU) @ AREA VERDE

02 LUGLIO – UDINE @ PIAZZA DEL CASTELLO

10 LUGLIO – VICENZA @ PIAZZA DEI SIGNORI

06 AGOSTO – BRENO (BS) @ STADIO COMUNALE

09 AGOSTO – ATRI (TE) PIAZZA DUCHI D’ACQUAVIVA

11 AGOSTO – FORTE DEI MARMI (LU) @ VILLA BERTELLI

27 AGOSTO – ALBEROBELLO (BA) @ TRULLI VIVENTI 2022 PIAZZALE BIAGIO MIRAGLIA

10 SETTEMBRE – MONTJOVET COL D’ARLAZ (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR

13 SETTEMBRE – PISA @ PIAZZA DEI CAVALIERI

16 SETTEMBRE 2022 – PALERMO @ TEATRO DI VERDURA