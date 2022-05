Francesco Gabbani attore in La Donna Per Me, il nuovo film di Marco Martani in arrivo il 23 maggio su Sky Italia e Now TV. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso Gabbani che ha appena rilasciato il nuovo disco di inediti.

Volevamo Solo Essere Felici è il titolo del nuovo album, una raccolta di canzoni frutto della pandemia e dei due anni di interruzione delle attività live. “Lo considero una naturale evoluzione di quello che è il mio percorso musicale che credo vada di pari passo a quella che è la mia evoluzione come essere umano dato che la mia musica è semplicemente l’espressione di chi sono”, ha detto, a proposito del disco.

Nell’immediato futuro, Gabbani si concentrerà sulle attività musicali ma non solo: il 23 maggio arriverà su Sky e su Now il film La Donna Per Me di Marco Martani “in cui per la prima volta mi sono cimentato come attore”, comunica.

Nel film anche un video esclusivo de La Mira, la sua canzone inserita nella colonna sonora del film. Per la realizzazione della clip, Francesco Gabbani si è recato nei prestigiosi Studi di registrazione Abbey Road, a Londra, situati nella storica ed omonima Abbey Road.



“Guardatelo fino alla fine, perché ci sarà un video esclusivo de “LA MIRA”, la mia canzone colonna sonora del film, direttamente dagli studios di Abbey Road!”, ha aggiunto Francesco Gabbani che ha poi ringraziato tutti coloro con i quali ha condiviso il set.

Per la sua prima esperienza da attore, Gabbani ha lavorato al fianco di importanti attori italiani. “È stato un onore”, commenta.

“È stato un onore lavorare al fianco di un grande cast come quello composto da Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo ed Eduardo Scarpetta”.

Poi chiede ai fan: “E voi, cosa fareste davanti a un «per sempre»”?