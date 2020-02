Katy Keene debutta negli Usa dopo il crossover con Riverdale: Lucy Hale e la sua serie già bocciate?

Non è facile portare in tv certi temi, soprattutto adesso, è questa è la dimostrazione di come i lustrini che un tempo hanno fatto grande Gossip Girl potrebbero non essere abbastanza per Katy Keene. La serie tv con Lucy Hale debutta ufficialmente questa sera negli Usa dopo il crossover con Riverdale andato in onda qualche ora fa ma sembra proprio che le prime recensioni siano ben lontane da una promozione a voti pieni. Le cose miglioreranno dopo gli esordi o Lucy Hale sarà costretta ad un altro flop dopo Privileged e Life Sentence?

I fan sperano di no e già qualche ora fa hanno avuto modo di conoscere Katy proprio grazie ad un’incursione di Veronica a New York. Lì le due storiche amiche si sono abbracciate e si sono lanciate in una sessione frenetica di shopping tra confidenze e rivelazioni stuzzicando il pubblico in attesa della messa in onda della première fissata proprio per oggi negli Usa.

Sullo sfondo, però, rimane la critica e le prime recensioni degli episodi di Katy Keene, almeno dei primi, non è positiva. C’è chi boccia il progetto etichettandolo come ormai passato di moda e piano di dialoghi fuori contesto mentre altri ancora sono convinti che serie del genere non possano più trovare collocazione nel mondo della serialità anche se si accontentano le minoranze inserendo qua e là personaggi ad hoc. Come finirà per Katy Keene? Al momento la sua valutazione si aggira al di sotto della B e se questo succede già ai primi episodi siamo sicuri che le cose possano solo peggiorare. Come andrà a finire?

Al momento è presto dirlo e sicuramente la verità verrà a galla solo questa sera quando sarà il pubblico a vedere il primo episodio e potrà dire la sua sulla sorte di Lucy Hale e la sua Katy Keene che, al momento, sembra essere davvero appesa ad un filo molto sottile.

Ecco il trailer della serie:

La trama del primo episodio di Katy Keene recita: