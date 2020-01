Il debutto di Katy Keene in Riverdale 4 al fianco di Veronica Lodge (video)

Dopo mesi e mesi di annunci, foto e video, finalmente il debutto di Katy Keene in Riverdale 4 diventa realtà. L’episodio numero 12 della quarta stagione della serie “madre” avrà l’onore o il peso di lanciare Lucy Hale nel ruolo di Katy Keene amica di Veronica Lodge e protagonista di quello che possiamo definire uno spin-off della serie con Archie e i suoi.

L’universo Archie Comics è destinato ad espandersi in un modo piuttosto epico proprio con il debutto della serie Katy Keene che avrà l’occasione di portarci fuori dall’oscurità raccontata in Riverdale e Le Terrificanti avventure di Sabrina, per lanciarci nel mondo dei lustrini e delle luci della ribalta di New York. Manca una settimana al debutto ma The CW ha già presentato, in anteprima ufficiale, alcune delle immagini di quello che possiamo definire l’incontro del secolo.

L’episodio 4×12 di Riverdale dal titolo “Chapter Sixty-Nine: Men of Honor” sarà caratterizzato da un incontro tra il personaggio di Lucy Hale e Veronica Lodge (Camila Mendes), anni prima che gli eventi di Katy Keene abbiano luogo. Chi ha seguito i vari annunci relativi alla nuova serie The CW sa bene che gli eventi si svolgeranno anni dopo quelli di Riverdale e questo poteva rendere complicato ogni possibile spin-off se non rendendo i protagonisti “adeguati” al cambio di età.

Lo stesso papà delle due serie Aguirre-Sacasa ha rivelato:

“Prima che Katy Keene fosse presentato in anteprima ufficiale, pensavamo tutti che sarebbe stato super divertente fare un crossover che portasse Veronica nel mondo di Katy, New York City, e che stabiliva Katy nell’universo di Riverdale. Per il nostro primo crossover Riverdale / Katy , non potremmo essere più entusiasti del fatto che i vecchi amici Veronica e Katy si divertano insieme!”

Ecco il promo dell’episodio e il mini crossover tra le due serie:

La sinossi dell’episodio recita: “Un viaggio a New York City offre a Veronica l’opportunità di incontrare la sua vecchia amica Katy Keene (guest star Lucy Hale)”. Nell’episodio troveremo anche Madelaine Petsch, Marisol Nichols, Mark Consuelos e Skeet Ulrich. Catriona McKenzie ha diretto l’episodio scritto da Ariana Jackson“.

Ufficialmente il primo episodio di Katy Keene andrà in onda il 6 febbraio negli Usa mentre Riverdale lancerà l’incontro tra il personaggio di Lucy Hale e la nostra Veronica nell’episodio numero 12 in onda il 5, il giorno prima. Questo basterà a far amare la nuova serie?