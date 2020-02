Non funziona l’app MyVodafone il 5 febbraio, tempi di ripristino

Se per più di qualche nostro lettore non funziona l’app MyVodafone proprio in questo mercoledì di oggi 5 febbraio niente panico. Il problema è diffuso e riguarda tutti, a prescindere dal modello di telefono in uso, con sistema operativo Android o anche con quello iOS per iPhone, purtroppo nulla cambia.

I primi utenti che proprio quest’oggi hanno provato ad utilizzare lo strumento, si sono subito accorti che l’app MyVodafone oggi non funziona a dovere. Provare per credere: al tentativo di lancio, la sua pagina iniziale va in continuo caricamento per minuti interi, senza che alcun contenuto utile appaia a schermo. In alcuni casi poi, i clienti del vettore visualizzano uno specifico errore (“Anchor was not resolved on BE sistem”) che, ad ogni modo, non gli permette di andare avanti e fare alcunché.

A nulla serve aprire e chiudere l’app MyVodafone in questa prima parte di giornata e neppure provare a cancellare lo strumento per poi reinstallarlo da zero. Sono totalmente ininfluenti, pure come accennato, le versioni del sistema operativo dalle quali si prova ad accedere all’app appunto. Sembrerebbe delinearsi dunque un down accertato per il servizio, non dipeso da alcuna mossa dei clienti dell’operatore rosso.

Nella direzione di veri e propri malfunzionamenti in corso per l’app MyVodafone va anche l’ultimo riscontro fornito dal team social Twitter della stessa Vodafone. Come visibile nel cinguettio riportato al termine di questo articolo, lo stesso operatore ha confermato di essere a conoscenza dell’anomalia. Sono dunque in corso dei lavori con l’obiettivo di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile, anche se questi ultimi non sono stati per nulla quantificati. Ai clienti non resta che avere pazienza e riprovare l’accesso in un secondo momento. Su questa pagina, lo stato dell’arte del conclamato down dell’app verrà monitorato, minuto per minuto, e le informazioni sul disservizio aggiornate non appena ci saranno cambiamenti (si spera) in meglio.

Ciao,

si al momento ci sono dei lavori in corso. Ti consigliamo di riprovare piu' tardi. Tks ^ CV — Vodafone it (@VodafoneIT) February 5, 2020

Aggiornamento 10:10 – Vodafone è ancora al lavoro per il ripristino dell’app MyVodafone.

Siamo a conoscenza di alcune anomalie, il Dipartimento tecnico è già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile. — Vodafone it (@VodafoneIT) February 5, 2020

Aggiornamento 12:00 – Purtroppo ancora non sono rientrati i problemi all’app MyVodafone per tanti clienti. L’accesso risulta ancora negato.