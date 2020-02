Colpi di magia in Harry Potter Wizards Unite a febbraio 2020: svelati tutti gli eventi del mese

I giocatori mobile continuano ad eseguire incantesimi in Harry Potter Wizards Unite, così come a vivere magiche avventure a portata di touch screen. Dopo il fenomeno Pokémon GO – per altro ancora sulla cresta dell’onda a più di tre anni dall’uscita -, gli sviluppatori di Niantic Labs si sono infatti lanciati nello sviluppo e successivo supporto continuo di un’esperienza in realtà aumentata per dispositivi iOS e Android molto simile. Dedicata però all’universo di Harry Potter e ai suoi milioni di fan, chiamati ad impugnare bacchette virtuali in un titolo piuttosto coinvolgente.

Come coinvolgente sarà il mese messo a punto dal team di sviluppo per omaggiare i giocatori di Harry Potter Wizards Unite. I ragazzi di Niantic hanno quindi comunicato i loro piani per febbraio 2020 in modo ufficiale, che si traducono in una serie di nuovi eventi. Con San Valentino nell’aria, non poteva che essere il romanticismo il tema portante degli update, con gli utenti chiamati a riportare l’amore nel mondo magico.

Si parte con l’Evento Brillante Attimi più tenebrosi Parte 2, previsto dal 4 all’11 febbraio. Dovremo continuare ad onorare la memoria di Silente riportando gli oggetti brillanti smarriti legati ai ricordi chiave della sua lotta contro Voldemort, incluso il Pensatoio. Harry Potter Wizards Unite si arricchirà pure con Harry Potter Book Night 2020, dal 5 al 7 febbraio. Il tema di quest’anno è il Torneo Tremaghi: saremo chiamati a celebrare il classico torneo di magia completando speciali incarichi, in cui troveremo le Uova di Drago, il Calice di Fuoco Smarrito e tanti altri oggetti tutti da scoprire. Giorni 11 e 12 febbraio sarà poi la volta dell’evento Follemente Innamorati, in cui dovremo evitare le avance di molteplici Stranezze affrante dall’amore, andando contemporaneamente ad utilizzare pozioni curative bonus.

Non è tutto, perché i fan di Harry Potter Wizards Unite potranno intrattenersi pure con l’Evento Brillante Amore perduto Parte 1, fissato dal 13 al 20 febbraio. In questo caso dovremo aiutare a proteggere i ricordi preziosi delle persone care nel mondo magico restituendo gli oggetti brillanti smarriti, compresa Minerva McGonagall. Il Commuity Day del 23 febbraio, poi, ci richiederà di affrontare diverse Stranezze, comprese fate e folletti rari, usando i Tonici Trovatracce bonus. Sarà anche tempo della Parte 2 di Amore Perduto: dal 25 febbraio al 3 marzo 2020, dovremo mettere nel Dimenticatoio i ricordi degli amori finiti male, restituendo oggetti brillanti smarriti che includono Severus Piton e lo Specchio delle Embard.