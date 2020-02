Gli eventi di Pokémon GO a febbraio 2020 sono tantissimi: tutte le novità ufficiali

Il fenomeno mobile Pokémon GO non ha alcuna intenzione di raffreddarsi, neppure a più di tre anni dall’uscita su dispositivi iOS e Android. Era l’estate del 2016 quando il titolo di Niantic Labs dedicato ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo fece il suo debutto nei cataloghi di App Sore e Google Play, proponendosi come un’esperienza in realtà aumentata da scaricare gratuitamente dagli store digitali – con la presenza di microtransazioni opzionali in app. E se gli incassi ringraziano, il merito va sicuramente alle intuizioni del team di sviluppo, che continua ad aggiornare il gioco con continui update, carichi di nuovi Pokémon, meccaniche di gameplay mai viste e addirittura eventi speciali.

Pokémon GO: le novità di febbraio 2020

Proprio gli eventi segneranno il mese di febbraio 2020 per i giocatori che ancora affollano i server di Pokémon GO. Lo stesso team americano è andato a svelare i piani per il mese appena iniziato, che faranno la gioia di tutti gli Allenatori di touch screen. Prima di tutto, domani 2 febbraio avrà luogo la già annunciata Missione di Ricerca sul Campo di Minccino. Dalle 14:00 alle 17:00 italiane potrete ottenere missioni e sperare di incontrare la versione cromatica/shiny di questo particolare Pokémon, appartenente alla Quinta Generazione – introdotta da poco nel videogioco mobile del franchise. Il 15 del mese, invece, avrà luogo il Raid Day tutto dedicato a Lickitung, presente per la prima volta anche in versione cromatica. Non solo, dal 14 al 17 febbraio si terrà un evento dedicato a San Valentino, in cui come prevedibile i Pokémon di colore rosa appariranno più frequentemente. In occasione della festa degli innamorati, nell’applicazione in AR faranno il loro debutto Audino e Alomola e verranno inoltre rilasciate le versioni shiny di Happiny e Chansey. Le esche avranno pure una durata di sei ore e sarà possibile ricevere il doppio delle caramelle dalla cattura.

Non è comunque tutto. Tra le novità di febbraio 2020 di Pokémon GO, figura anche quella per cui battendo Giovanni del Team GO Rocket fino alla fine del mese potremo ottenere Raikou Ombra, la prima versione oscura dei Cani Leggendari. Tornadus, inoltre, invaderà i Raid Leggendari di Livello Cinque dal 5 febbraio 2020 in poi. Mentre dal 7 al 10 febbraio 2020 si terrà un evento celebrativo per la Quarta Generazione di Sinnoh, con Riolu e Hippopotas cromatici. A completare il pacchetto confezionato dai ragazzi di Niantic per gli Allenatori Pokémon di tutto il mondo vi è in conclusione il debutto di Woobat dal primo febbraio al primo marzo e quello della Pokémon Spotlight Hour, una nuova tipologia di evento dalla durata di un’ora che si terrà alle 18:00 del 4 febbraio. Da quello che sappiamo, durante tale periodo di tempo una particolare creatura farà capolino con maggiore frequenza.