Assai diffusi alcuni problemi con l’app Huawei Health: la versione giusta da scaricare

Sono segnalati in questo periodo da diversi utenti diversi problemi per quanto riguarda l’app Huawei Health. Indipendentemente dal fatto che abbiate scelto uno smartphone concepito dal produttore asiatico o di altri brand (eventualmente anche un iPhone), potrebbe essere possibile imbattersi in anomalie legate ad alcune versioni dell’applicazione che evidentemente presentano delle carenze, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 4 febbraio.

Problemi frequenti per Huawei Health a febbraio 2020

I vari servizi Huawei come quello menzionato questo martedì con il trascorrere del tempo potrebbero diventare sempre più autonomi, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi con un report specifico in merito. Stavolta, però, tocca concentrarsi su questioni specifiche da esaminare con grande attenzione. Tra i bug più frequenti segnalati dagli utenti che hanno deciso di provare Huawei Health negli ultimi tempi, uno in particolare sembra emergere rispetto ad altri. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione per il pubblico italiano.

Alcuni, infatti, evidenziano che da un po’ di tempo a questa parte sia scomparsa l’apposita voce dedicata alla qualità del sonno. Problema all’app Huawei Health confermata implicitamente anche dalla divisione italiana, che ha risposto come segue ad un utente: “Hai provato ad aggiornare l’applicazione? Questa situazione è stata risolta dalla versione più recente dell’app Huawei Health. Controlla che la versione dell’applicazione sia per Android 10.0.2.519 / 10.0.3.519 e per iOS 8.0.28.300; apri l’health > personale > informazioni > versione attuale“.

Insomma, fate molta attenzione alla versione dell’app Huawei Health che avete scaricato. Qualora abbiate riscontrato anomalie e problemi, non dovrete fare altro che portarla a quella più recente, considerando il fatto che i bug riportati oggi dovrebbero risultare archiviati. A voi come vanno le cose con la suddetta applicazione? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, così da capire quanto siano diffusi i problemi.