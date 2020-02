Primo sblocco per EMUI 10 su 9 smartphone Huawei in UK saltando la stabile

Un dato molto interessante, oggi 3 febbraio, arriva direttamente dal mondo Huawei ed in particolare dal Regno Unito, con un particolare riferimento agli utenti che attendono l’aggiornamento ottimizzato su EMUI 10. Nei giorni scorsi abbiamo analizzato una presa di posizione ufficiale da parte del produttore asiatico, che ci ha spiegato il motivo per cui determinati device di questo brand e legati al mondo Honor non riceveranno mai l’upgrade, ma evidentemente questo lunedì occorre andare oltre e fare altre considerazioni.

Si sbloccano gli smartphone Huawei con EMUI 10 saltando la stabile

Passando a questioni più concrete, è significativo quanto riportato poco fa da Huawei Central. A detta della fonte, infatti, ci sono nove smartphone Huawei nel Regno Unito che si apprestano ad installare l’aggiornamento con EMUI 10 senza la necessità di testare in un primo momento il pacchetto software stabile. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, con una svolta che a quanto pare è in programma durante il mese di febbraio secondo quanto raccolto fino a questo momento.

Il discorso odierno è da considerarsi valido per chi si ritrova con un device come i vari Huawei P30 Pro, P30, P30 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G), Mate 20 X (5G), Nova 5T e P Smart 2019. Diversi smartphone tra quelli appena menzionati hanno già fatto questo step, in Italia o in altri Paesi, ma la svolta resta significativa per coloro ci quali fino a questo momento non sono stati coinvolti nel programma beta, o nel rilascio del “semplice aggiornamento stabile“.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Huawei qui in Italia, in riferimento alla piena distribuzione dell’aggiornamento contenente EMUI 10. Del resto, in tanti vorrebbero evitare la fase di transizione dell’upgrade stabile, per scaricarlo in versione definitiva via OTA. Quanto tempo ci vorrà a vostro avviso?