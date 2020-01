Le ragioni ufficiali per cui tanti Huawei e Honor non riceveranno l’aggiornamento con EMUI 10

Ci sono ancora tanti utenti in possesso di uno smartphone Huawei e Honor che si trovano in una sorta di limbo con l’aggiornamento contenente EMUI 10. Mi riferisco a coloro che non possono dirsi certi di fare questo step e che, con ogni probabilità, verranno esclusi da un discorso di questo tipo. Vedere per credere il caso di un device ancora oggi tanto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P20 Lite, il cui caso è stato da noi affrontato nella giornata di ieri, senza dimenticare altri modelli apparentemente in grado di supportare il pacchetto software.

Risposta ufficiale per i vari Huawei e Honor che non riceveranno EMUI 10

In questo particolare contesto, fa un certo sapere che determinati dispositivi non rientreranno nel programma. Da oggi 30 gennaio conosciamo quantomeno le ragioni che indurranno il produttore asiatico a non rendere disponibile l’aggiornamento in questione a bordo di determinati smartphone Huawei e Honor. Tutto nasce da un riscontro ufficiale da parte della divisione indiana del brand, riportata prontamente anche da Huawei Central.

Tradotto, il feedback ufficiale ci dice quanto segue: “Vorremmo informarti che gli aggiornamenti per il dispositivo sono stati interrotti a causa delle specifiche hardware, in quanto la scheda madre non può ricevere più upgrade“. Sostanzialmente, secondo Huawei rendere disponibile il firmware con EMUI 10 potrebbe rappresentare un rischio, nella misura in cui quel pacchetto software potrebbe danneggiare il proprio device. La nota ufficiale si conclude con l’apprezzamento del produttore verso la comprensione e pazienza dei clienti.

Insomma, meglio mettersi l’anima in pace se si dispone di un modello che è destinato a non ricevere l’aggiornamento EMUI 10. Del resto, le politiche condotte da brand come Huawei e Honor sono sempre state piuttosto restrittive sotto questo punto di vista. Che ne pensate? Fateci sapere a fine articolo.