Iniziamo bene febbraio con offerte Amazon per Huawei P30 Pro ed iPhone 11 in Italia

Non poteva iniziare meglio la settimana per gli utenti che qui in Italia sono intenzionati ad acquistare uno smartphone, magari di fascia alta, come Huawei P30 Pro ed iPhone 11 finiti al centro di alcune offerte Amazon davvero allettanti. Le proposte di questo lunedì, infatti, danno continuità a quelle di alcuni operatori, già analizzate ad inizio febbraio sulle nostre pagine, e la dicono lunga sul fatto che le grandi occasioni potenzialmente si trovano in ogni periodo dell’anno in ambito smartphone. Cerchiamo dunque di esaminare le singole proposte.

Sotto la soglia dei 600 euro l’apprezzato Huawei P30 Pro

Inevitabile che oggi 3 febbraio si parta da Huawei P30 Pro. Per la prima volta, infatti, lo smartphone Android è sceso sotto la soglia dei 600 euro, con Amazon che ci propone un rapporto tra qualità e prezzo davvero allettante per coloro che dispongono di un budget del genere. Resta da capire se la presentazione imminente del suo successore possa provocare degli scossoni alle offerte, ma ad oggi la situazione appare già di suo molto interessante.

Cala il prezzo anche per iPhone 11

Da alcuni giorni a questa parte, poi, Amazon ha abbassato il prezzo anche per l’iPhone 11. Basti pensare al fatto che di recente il produttore abbia deciso di proporci il modello nella sua versione da 64 GB a 779 euro. Forse in giro per il web si riesce a trovare anche a costi leggermente inferiori, ma volendo circoscrivere il discorso a store di cui si conosce vita, morte e miracoli, allora il discorso cambia.

Che ne pensate delle due offerte Amazon riportate oggi 3 febbraio sulle nostre pagine? A vostro avviso possono fare la differenza per coloro che hanno nel mirino prodotti come i vari Huawei P30 Pro ed iPhone 11? Fatecelo sapere qui di seguito ed eventualmente indicateci altre promozioni che meritano la nostra attenzione questo lunedì.