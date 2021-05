Stiamo assistendo in queste ore a quello che ha tutta l’aria di essere l’ultimo rilancio ufficiale per Huawei P30 Pro, per quanto concerne la questione delle offerte concepite nello store del colosso asiatico. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso coi nostri lettori durante il mese di aprile, infatti, è importante capire in quale direzione stiano andando le iniziative commerciali oggi 15 maggio. Proviamo dunque ad approfondire la recentissima promozione messa a disposizione del pubblico italiano.

Prezzo aggiornato per Huawei P30 Pro dal 15 maggio

Nello specifico, qual è il prezzo aggiornato per Huawei P30 Pro? Accedendo allo store ufficiale relativo all’Italia si scopre ad esempio che lo smartphone possa essere acquistato a 399 euro, a patto che venga utilizzato il codice sconto AP30PRO3. Allo stesso tempo, chi desidera un Huawei P Smart Pro se lo può portare a casa a 179 euro con FreeBuds 3i in regalo. Attenzione anche ad un’altra proposta, riguardante Huawei MateBook D14 i5 8-256 GB. Qui, infatti, si può procedere a 584,10 euro con codice sconto AMUM10 e con la possibilità di aggiungere Matedock 2 a 9,90 euro.

La quarta promozione del weekend, infine, si focalizza su Huawei FreeBuds 4i. In questo caso, gli utenti interessati potranno sfruttare l’offerta che lo rende disponibile a 67,41 euro, fermo restando che dovrete utilizzare il codice sconto AFB10P al momento dell’acquisto. Ci sarà anche la possibilità di aggiungere il case a 4,90 euro.

Vi ricordiamo che le offerte riguardanti Huawei P30 Pro ed altri tre prodotti del brand cinese saranno disponibili oggi e fino alle 23:59 di domani, domenica 16 maggio. Per questo motivo, nel caso in cui doveste essere interessati, il consiglio è di procedere con l’ordine nel più breve tempo possibile. Anche per evitare brutte sorprese sulla disponibilità di ciascun prodotto. Che ne pensate delle offerte che sono state lanciate da Huawei Italia in occasione di questo fine settiman?