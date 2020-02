Dal 1 febbraio Samsung Galaxy S10e e Huawei P30 in offerta con Vodafone

Partono oggi 1 febbraio le nuove offerte Vodafone per quanto riguarda la modalità cash (acquisto in un’unica soluzione) ed a rate con la promozione ‘Smartphone Edition’. Fino al 29 del mese, salvo proroghe, i clienti del gestore rosso avranno la possibilità di comprare, tra gli altri, i Samsung Galaxy S10e e Huawei P30 approfittando della proposta cash, con uno sconto fino a 230 euro sul listino originale.

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la promo cash, come vi dicevamo, abbraccia la versione economica del top di gamma sudcoreano, che potrete acquistare al prezzo di 549,99 euro in luogo dei 779,99 euro dapprima richiesti (in questo caso lo sconto applicato è quello massimo di 230 euro, anche se sappiamo di poter reperire il dispositivo online anche a meno). Allo stesso modo, occhio al Huawei P30, vostro a 499,99 euro invece dei 649,99 euro iniziali (lo sconto è di 150 euro). Le proposte di Vodafone fin qui dettagliate non vi soddisfano? La promo cash interessa anche lo Xiaomi Mi 9 Lite a 249,99 euro (invece di 399,99 euro), il medio gamma Honor 20 Lite a 199,99 euro (il prezzo iniziale era di 299,99 euro), il Huawei P Smart Z a 199,99 euro (il cartellino era pari a 249,99 euro) e lo Xiaomi Redmi Note 8T a 199,99 euro (invece di 229,99 euro).

Le proposte non finiscono qui: gli ultimi due smartphone coinvolti nell’iniziativa sono il Vodafone V10 a 99,99 euro (179,99 euro il listino originale) e l’LG K30 a 99,99 euro (invece di 149,99 euro). Facciamo presente che potrete acquistare i dispositivi in un’unica soluzione sia che siate nuovi o già clienti del gestore rosso presso i rivenditori aderenti all’iniziativa e previa disponibilità degli smartphone selezionati. Come potete vedere, le proposte non mancano: adesso sta a voi stabilire se approfittarne oppure no (vi consigliamo, comunque, di dare anche un’occhiata alle tante offerte online, che vi permetterebbero di risparmiare qualcosa in più).