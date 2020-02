In video il Samsung Galaxy Z Flip: parallelismo con Motorola RAZR 2019

Il passo che mancava per fare la conoscenza del Samsung Galaxy Z Flip è stato finalmente compiuto: il secondo pieghevole del colosso di Seul si è mostrato in un breve video, che però ci offre spunti necessari per imbastire un ragionamento completo su quello che ci aspetta. Il filmato è stato condiviso su Twitter da Ben Geskin, e ci mostra il Samsung Galaxy Z Flip da aperto e da chiuso (in quest’ultimo caso la somiglianza con il Game Boy Advance SP è veramente palpabile).

Finiture esterne con un piccolo display indicante le informazioni essenziali

Come potete vedere dalla clip, la parte esterna è rivestita da una finitura lucida, praticamente a specchio, e caratterizzata da un piccolo schermo secondario che dà indicazioni su data, ora e percentuale di carica residua (si era parlato di un piccolo schermo da 1.06 pollici con risoluzione di 300 x 116 pixel, dotato di tecnologia Super AMOLED con Always-On), disposta in opposizione al comparto fotografico. La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di due sensori da 12MP, di cui il principale con apertura f/1.8 ed il secondo corrispondente ad un grandangolo a 123° con apertura f/2.2. Da aperto il Samsung Galaxy Z Flip vanta uno schermo piuttosto grande in formato 22:9, presumibilmente da 6.7 pollici con risoluzione FullHD, solcato in alto al centro da un foro in cui è collocata la fotocamera frontale (in pieno stile Samsung Galaxy S10), dotata di un sensore da 10MP con apertura f/2.0 ed autofocus. Il video hands-on è molto esemplificativo di come esattamente si presenterà il secondo pieghevole del produttore asiatico, contraddistinto da un particolare design a conchiglia (sappiamo si contrapporrà al Motorola RAZR 2019, un flip-phone anch’esso sul punto di fare il proprio debutto sul nostro mercato).

Samsung Galaxy Z Flip o Motorola RAZR 2019: confronto disponibilità e prezzo

Il Samsung Galaxy Z Flip combinerà due batterie, per un totale di 3300mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 15W e Qi wireless a 9W). Non mancheranno le varie connettività Bluetooh 5, Wi-Fi 6, USB-C e NFC, con lettore di impronte digitali disposto lateralmente. Il software di riferimento sarà Android 10 con One UI 2.0, e le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibile sembrano essere nero e viola. Il Samsung Galaxy Z Flip dovrebbe poter essere acquistato a partire dal 14 febbraio ad un prezzo di circa 1500 euro. Il Motorola RAZR 2019, invece, costerà 1599 euro, con possibilità di dilazionare la cifra con TIM in 30 rate mensili da 49 euro ciascuna, senza alcuna spesa iniziale (ancora non è stato comunicato se tale modalità di acquisto preveda l’obbligo di attivazione di una delle offerte del gestore blu). Il device sarà disponibile a partire dal 6 febbraio, e quindi con qualche giorno di anticipo rispetto al Samsung Galaxy Z Flip, presentato l’11 febbraio e poi acquistabile dal giorno 14 (potrebbe essere un’ottima idea regalo per San Valentino, certamente un po’ costosa, ma comunque originale). Prendete le informazioni di cui sopra con il dovuto distacco emotivo: meglio aspettare la presentazione del pieghevole sudcoreano per poter trarre le dovute conclusioni e poter ragionare con lucidità sulla scelta più sensata da fare.