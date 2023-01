Il colosso di Suel sta già implementando la patch di sicurezza di gennaio 2023, già rilasciata a bordo dei Samsung Galaxy Note 10, S21 e A73. Ora l’azienda asiatica ha rivolto la sua attenzione ai telefoni pieghevoli: il Samsung Galaxy Z Flip originale è il primo a ricevere l’ultima patch di sicurezza per il 2023.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento sia per i modelli LTE che 5G. Per ora, il Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F) ha accesso alla patch di sicurezza di gennaio 2023 in Italia, dove i clienti possono identificare l’aggiornamento tramite la versione del firmware F700FXXSAIVL3. Nel frattempo, il Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B) ha ottenuto l’accesso all’ultimo aggiornamento in più Regioni, tra cui Australia, Paesi baltici, Paesi Bassi, Spagna, Romania, Svizzera, Portogallo, Ungheria e Regno Unito. In questi casi, l’aggiornamento di gennaio 2023 include la versione firmware F707BXXS7IVL1. Come al solito, la disponibilità del firmware continuerà ad espandersi in più Paesi per tutto il mese (e possibilmente anche oltre).

Gli ultimi aggiornamenti contengono solo l’ultima patch di sicurezza e nessuna nuova funzionalità. Il bollettino sulla sicurezza dell’azienda asiatica non menziona correzioni di vulnerabilità critiche per il sistema operativo Android. Gli utenti del Samsung Galaxy Z Flip in Italia dovrebbero essere in grado di scaricare la patch di sicurezza di gennaio 2023 tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non appena riceverete la notifica di avvenuta disponibilità ricordatevi di procedere solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com