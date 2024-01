Il colosso di Seul ha iniziato a lanciare un nuovo aggiornamento di sicurezza all’inizio di questo mese e ha già raggiunto gli smartphone di fascia alta e media. Ora, l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2024 ha iniziato ad arrivare sul Samsung Galaxy Z Flip originale e i Paesi europei sono stati i primi a ricevere l’aggiornamento.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo upgrade software per il primo pieghevole originale è ora disponibile e viene fornito con la versione firmware F700FXXSEKWL1. L’aggiornamento è disponibile in Europa, a cominciare dall’Italia. Si tratta di un piccolo aggiornamento e include la patch di sicurezza di gennaio 2024 che corregge 75 difetti di sicurezza riscontrati nella precedente versione del software. L’aggiornamento non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni, ma dovreste comunque procedere all’installazione per mantenere sempre alto il livello di protezione offerto dal vostro dispositivo (in caso contrario, sareste maggiormente esposti a minacce esterne).

Se avete ancora il vostro Samsung Galaxy Z Flip originale e vivete in ​​Europa, potete verificare la presenza del nuovo aggiornamento aprendo l’app Impostazioni sul tuo dispositivo, quindi accedendo alla voce “Info sul telefono” e poi su “Aggiornamento software“, toccando, infine, l’opzione “Scarica e installa“. Il Samsung Galaxy Z Flip è stato lanciato all’inizio del 2020 con Android 10 integrato. Il device ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020 ed Android 12 alla fine del 2021. L’aggiornamento alla One UI 5 basato su Android 13 è stato il suo ultimo importante major-upgrade software ed è arrivato alla fine del 2022. Il telefono continuerà ad ottenere aggiornamenti di sicurezza ancora per qualche mese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com