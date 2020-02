70 giorni di Amazon Music gratis in onore di Sanremo 2020: come approfittarne

Si respira aria di Sanremo 2020 ovunque e per l’occasione, gli appassionati della musica italiana (e non solo) potranno godere di un’offerta imperdibile per Amazon Music, il servizio di streaming audio del noto e-commerce. I nuovi iscritti alla piattaforma, invece che usufruire dei canonici 30 giorni di test senza spese, avranno tempo fino a 70 giorni per ascoltare brani e playlist di ogni genere e tipo senza spendere alcuna cifra.

Come fare per approfittare della prova gratuita Amazon Music di ben 70 giorni in occasione di Sanremo 2020? Proprio sulla pagina dedicata ad Amazon Music bisognerà cliccare sul pulsante “Inizia ora” per accedere al proprio account personale. Andrà selezionato l’opzione “Abbonamento Individuale” e subito dopo quella “Iscriviti, è gratis per 30 giorni”. I restanti 40 giorni di test gratuito saranno automaticamente applicati al profilo senza che il nuovo iscritto selezioni una nuova voce o comando , almeno fino alla data del 16 febbraio (giorno ultimo per approfittare della promozione).

Grazie alla promozione oggi indicata, in pratica, si potranno risparmiare 15 euro di costo del servizio Amazon Music. Questo in effetti costa 9.90 euro al mese e solo in caso di conferma del servizio e di mancata disdetta, la quota verrà addebitata sulla carta o il conto di un clienti al settantunesimo giorno di utilizzo dello streaming musicale.

Dell’offerta possono usufruire tutti i nuovi clienti che non hanno però già approfittato di un periodo di prova di Amazon Music Unlimited.

Naturalmente la promozione sarà valida una sola volta e non è per nulla cumulabile con altre iniziative ora in vigore sullo store.

L’iniziativa in corso potrebbe far aumentare e non di poco il numereo di iscritti al servizio Amazon Music. in effetti, da sempre, i giorni della kermesse sanremese (come quelli immediatamente precedenti e successivi) moltiplicano le occasioni di fruizione della musica da parte degli italiani. La soluzione della nota piattaforma con l’accesso illimitato a 50 milioni di brani di tantissimi artisti, con gli album più celebri e migliaia di playlist e stazioni radio non può che essere definita completa, sotto ogni aspetto.