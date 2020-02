I Bastardi di Pizzofalcone 3 nel 2021? Maria Vera Ratti new entry nel cast

Dopo il successo della prima stagione, ed il rinnovo con la seconda stagione, I Bastardi di Pizzofalcone 3 sono pronti a tornare per raccontarci nuovi avvincenti casi. Il terzo ciclo di episodi era stato annunciato da Maurizio De Giovanni, autore della serie letteraria da cui la fiction Rai è tratta. Le riprese, invece, sono iniziate qualche mese fa a Napoli.

Dove eravamo rimasti? La seconda stagione si è conclusa con l’esplosione di un’auto davanti al ristorante di Letizia dove la squadra al completo stava festeggiando la conclusione di un’indagine complicata. Insieme avevano chiarito una vicenda oscura che aveva fatto sospettare dell’ispettore Lojacono. Quel boato finale ha lasciato tutti senza parole, tanto che i fan in rete hanno richiesto a gran voce una terza stagione, almeno per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. E soprattutto sapere chi tra “i bastardi” fosse riuscito a sopravvivere.

Fortunatamente non hanno dovuto attendere molto per avere notizie su I Bastardi di Pizzofalcone 3. Lo stesso De Giovanni, nell’annunciare l’avvio della produzione, aveva dichiarato: “L’esplosione è avvenuta all’esterno del locale e, molto facilmente, ci sarà un numero contenuto di vittime, se ce ne saranno. E ci sarà la sopravvivenza di altri, senza dubbio. Certo non sono stati sterminati i Bastardi di Pizzo Falcone”.

Nel cast della fiction ambientata a Napoli ritroveremo, oltre al protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono, anche Carolina Crescentini nel ruolo di Paura Piras; Tosca D’Aquino è il Vice sovrintendente Ottavia Calabrese; Antonio Folletto è Marco Aragona; Gennaro Silvestro interpreta l’assistente capo Francesco Romano; Massimiliano Gallo è il vicequestore Palma; e Gioia Spaziani nel ruolo di Letizia, amica ristoratrice di Lojacono. L’attrice Maria Vera Ratti è tra le new entry de I Bastardi di Pizzofalcone 3. Il suo ruolo sarà quello di Elsa Martini, detta “la Rossa” pronta a rivestire il ruolo di vicecommissaria, nuovo elemento della squadra che sostituirà l’assenza forzata di Pisanelli. La Ratti interpreta anche Enrica ne Il Commissario Ricciardi, fiction Rai con protagonista Lino Guanciale che vedremo prossimamente sul piccolo schermo.

Massimiliano Gallo (interprete di Luigi Palma, vice questore a capo del commissariato di Pizzofalcone) ha condiviso una foto dal set che lo ritrae insieme all’attrice e a Gassmann.

Secondo alcune fonti emerse online, la messa in onda de I Bastardi di Pizzofalcone 3 sarebbe prevista per il prossimo autunno, ma forse potrebbe slittare a gennaio 2021. Gli episodi che vedremo in questa terza stagione saranno tratti dagli ultimi romanzi di De Giovanni, ovvero Vuoto e Nozze.

Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, ha commentato la sesta e ultima puntata della seconda stagione, dicendo:

La seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si è conclusa ieri: è stato un nuovo successo di ascolti ed ancor più un’operazione editoriale importante.

Sottolineando il successo del prodotto televisivo, la Andreatta ha continuato:

Grazie alla forza delle storie nate dall’invenzione straordinaria di Maurizio De Giovanni, alla bravura e generosità di tutto il cast a partire da Alessandro Gassmann, e all’elegante regia di Alessandro D’Alatri, la serie ha ottenuto un gradimento del pubblico che si è manifestato trasversalmente, e in particolare tra il pubblico con alto livello di istruzione con oltre il 28% di share.