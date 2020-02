Novità sulle serie Disney+, da Owen Wilson in Loki allo spin-off di Pretty Princess

Mentre in Italia vedremo le serie Disney+ tra meno di due mesi, Oltreoceano la Casa di Topolino continua a lavorare sulle sue prossime produzioni. Tra queste c’è Loki, show che vedrà Tom Hiddleston riprendere i panni del dio dell’inganno in una sorta di sequel post Avengers: Endgame.

Diretto da Kate Herron (Sex Education, Daybreak) e scritto da Michael Waldron (già sceneggiatore di Rick and Morty), la trama della serie Disney+ è ancora in gran parte sconosciuta, sebbene siano emerse online numerose curiosità. Si vocifera che vedremo il Loki del film The Avengers creare una timeline alternativa in cui influenzerà eventi chiavi della storia umana. Tom Hiddleston ha anticipato che nello show compariranno dei nemici che non abbiamo mai visto prima.

“Conosco questo personaggio”, ha dichiarato l’attore. “Sento che anche il pubblico lo conosce. La parte più interessante è interpretarlo in maniera fedele, ma presentandolo con nuove sfide che l’hanno cambiato in modi molto diversi. Sei in possesso di sue specifiche abilità: la sua intelligenza, la slealtà, l’inganno e la magia. Lo vedremo confrontarsi con dei nemici formidabili che non l’hanno mai visto né incontrato.”

Dopo l’ingresso di Sophia Di Martino, che si è unita al cast in un ruolo ancora top secret, è la volta di Owen Wilson. La news è stata data da ComicBook.com nelle ultime ore e pare che l’attore interpreterà un personaggio molto importante al pari di Tom Hiddleston. L’umorismo di Wilson, un novellino nell’universo Marvel, potrebbe portare una ventata di divertimento nella serie. Magari il suo ruolo sarà legato a un buffo villain o a un rivale di Loki? I fan hanno accolto la notizia con grande entusiasmo sui social.

L’altra grande novità, al momento non confermata da nessuna fonte ufficiale, riguarderebbe un potenziale spin-off di Pretty Princess. Il sito The Illuminerdi ha scoperto in esclusiva che la Martin Chase Productions sarebbe al lavoro su un film (non una serie) ambientato nell’universo di Pretty Princess, che nel 2001 lanciò una giovanissima Anne Hathaway. La pellicola sarebbe stata pensata per il servizio Disney+. Curato da Lorna Osunsanmi (a capo del team di sceneggiatori di All American), il progetto (ancora senza un titolo definitivo) è incentrato su un’adolescente che scopre di essere la sorellastra di Mia. Quindi si trasferisce nel regno di Genovia per conoscere la sua famiglia.

La trama è molto simile al film originale, ma potrebbe essere un modo per attrarre il pubblico giovanile a iscriversi al servizio di streaming. Ovviamente, Julie Andrews (che ha interpretato la Regina Clarisse Renaldi di Genovia, nonché nonna di Mia) e Anne Hathaway non tornerebbero nei panni delle protagoniste del franchise, dato che potrebbero essere impegnate nella lavorazione di Pretty Princess 3, annunciato diverso tempo fa. La commedia romantica, diretta da Garry Marshall, è uscita nelle sale nel 2001 e tre anni più tardi ha avuto un sequel dal titolo Principe Azzurro Cercasi. Al momento la casa di Topolino non ha né confermato né smentito la notizia dello spin-off, perciò non ci resta che attendere.

Exclusive: Princess Diaries Spin-Off To Focus On Mia's Little Sisterhttps://t.co/6jkWQw35nK — The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) January 31, 2020

La data di lancio del servizio Disney+ in Italia è stata anticipata al 24 marzo 2020.