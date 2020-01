Il servizio Disney+ in Italia anticipa la data di lancio: svelati i prezzi e i primi titoli nel catalogo

Disney+ in Italia arriverà prima del previsto. La conferma arriva dalla stessa casa di Topolino, che ha annunciato un cambio di data per il lancio europeo.

Secondo i dettagli, inizialmente previsto per il 31 in Italia, The Walt Disney Company ha invece deciso di anticipare il debutto di Disney+ in Italia al 24 marzo 2020, ma solo per i paesi dell’Europa occidentale. Il servizio sarà quindi attivo non solo nel nostro Paese, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera.

Andiamo ora al prezzo di Disney+ in Italia. Come si supponeva, se negli USA il costo dell’abbonamento è di 6.99 dollari al mese, nel nostro bel Paese potremmo usufruire del servizio pagando 6.99 euro mensili. Come accade con altre piattaforme di streaming, gli utenti registrati possono scegliere l’opzione annuale, vale a dire pagare 69,99 euro subito e avere a disposizione 365 giorni di puro intrattenimento tra contenuti Disney, Pixar e Marvel. In questo caso, i nuovi utenti potranno usufruire di un piccolo vantaggio: 2 mesi gratuiti.

Disney+ offre agli spettatori un catalogo adatto a tutte le età. Si parte da iconici brand come Disney per l’appunto, ma anche lungometraggi Pixar e le attese serie tv Marvel (ma anche i film legati al franchise). E poi ancora, la saga di Star Wars e i documentari di National Geographic.

Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su https://t.co/XjmwSqqgbg per maggiori informazioni. pic.twitter.com/gwNuf9NKrB — Disney IT (@Disney_IT) January 21, 2020

Quali saranno i titoli che vedremo al momento del lancio? Innanzitutto, gli abbonati avranno accesso a The Mandalorian, l’acclamata serie scritta e prodotta da Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2, Il libro della giungla), già rinnovata per la seconda stagione. Protagonista è un pistolero solitario, un cacciatore di taglie, che nelle sue avventure è accompagnato da Baby Yoda, diventato in brevissimo tempo una piccola star del web. Negli Stati Uniti, The Mandalorian è stata pubblicata con un episodio a cadenza settimanale; in Italia non sappiamo se avrà lo stesso trattamento o la stagione sarà rilasciata interamente (come succede con le serie Netflix).

Per i giovani, c’è invece High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise che negli anni 2000 ha lanciato attori come Zac Efron, Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens. La serie conterrà una nuova colonna sonora tutta da ballare e cantare. Grande attesa per The World According To Jeff Goldblum, curiosa docuserie in cui l’attore di Jurassic Park e Thor: Ragnarok esplora il meraviglioso e spesso sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari: dai video games, ai gelati e le scarpe da ginnastica. Nel corso del suo viaggio, intervisterà influencers ed esperti particolarmente esperti in questi settori.

Tra gli altri prodotti in catalogo, Lilli e il Vagabondo, live action del classico d’animazione del 1955; e poi la serie originale Encore, prodotta da Kristen Bell; Diary of A Future President, show scritto e prodotto da Ilana Peña e da Gina Rodriguez (Jane The Virgin); e infine The Imagineering Story, documentario che racconta la storia dietro lo straordinario team creativo che dà vita ai Parchi Disney.

Questi sono i primi titoli disponibili su Disney+ in Italia, ma c’è ancora molto altro in arrivo sulla piattaforma.