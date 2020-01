Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 11 su Rai2 il 31 gennaio: la serie andrà in pausa?

Ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 11 su Rai2. Stasera, venerdì 31 gennaio, la serie tv saluterà il pubblico e si fermerà all’ottavo episodio dell’undicesima stagione. Cosa cambia nella programmazione?

NCIS Los Angeles si prenderà una lunga pausa non precisata. Prima di scoprire quando tornerà in onda, andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 11×07 intitolato Un Bijoux (titolo originale Concours D’Elegance), di cui vi riportiamo la sinossi:

La squadra si scontra di nuovo con Katherine Casillas (la guest star Moon Bloodgood) quando si scopre che il furto di un prototipo di drone subacqueo top secret per la Marina è legato alla festa di uno streamer di videogiochi.

A seguire l’episodio 11×08 dal titolo Risorse umane (Human Resources). Ecco la trama:

A seguito della scomparsa di un tenente della Marina dalla scena di un incidente stradale, il team NCIS indaga scoprendo che anche il suo portatile è sparito – insieme ad esso, c’erano delle recenti informazioni confidenziali inerenti a degli ex Navy Seal in pensione. Le loro ricerche li portano a un bombardiere.

NCIS Los Angeles tornerà in onda la prossima settimana, precisamente il 7 febbraio, con una maratona di repliche della nona stagione. Gli episodi trasmessi saranno il 9×22, il 9×23, il 9×24 (ovvero il finale di stagione) e i primi due della decima stagione. Dal 13 febbraio invece la serie tv non andrà in onda e lascerà il posto alla terza stagione di The Good Doctor in prima assoluta e a breve distanza dalla messa in onda americana.

Quando tornerà NCIS Los Angeles 11? Al momento non abbiamo informazioni su quando riprenderà la trasmissione degli episodi. Di recente, il procedural drama ha raggiunto l’ambizioso traguardo dei 250 episodi con un evento dedicato al personaggio di Hetty e il suo passato.

L’undicesima stagione della serie, composta da 24 episodi, ha debuttato negli Stati Uniti e su CBS il 29 settembre 2019. Il procedural drama è prodotto dalla CBS Television Studios, con R. Scott Gemmill in qualità di showrunner e produttore esecutivo.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nei panni dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal con una moglie che lavora per la CIA, partner di Callen; Daniela Ruah interpreta Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Barrett Foa interpreta Eric Beale, esperto di tecnologia all’NCIS; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones, agente speciale NCIS e analista dell’Intelligence; infine, dopo un’assenza temporanea nella scorsa stagione, Linda Hunt torna nel cast regolare nel ruolo di Henrietta Hetty Lange.

L’ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 11 su Rai2 è per stasera alle 21:20.