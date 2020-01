The Good Doctor 3 debutta a San Valentino su Rai2? Le novità sulla programmazione

The Good Doctor 3 si prepara a sbarcare su Rai2? Sembra che l’attesa sia finita e che proprio il giorno di San Valentino il pubblico italiano avrà modo di conoscere e seguire la storia di Shaun (interpretato da Freddie Highmore) nei nuovi episodi che compongono la terza stagione attualmente in onda negli Usa. Messo da parte il tumore del suo mentore, il dr Glassman, sembra proprio che The Good Doctor 3 andrà a scavare in quelli che sono i sentimenti di Shaun e quello che sarà il suo comportamento quando nella sua vita arriveranno l’amore e i primi sentimenti contrastanti.

La terza stagione della serie è composta da 18 episodi e negli Usa ha ripreso la sua corsa dopo la lunga pausa invernale arrivando già alla soglia del 13esimo in onda il prossimo 27 gennaio. Se tutto sarà confermato, invece, The Good Doctor 3 arriverà su Rai2 il 14 febbraio con un doppio episodio a settimana fino a metà marzo quando potrebbe finire nuovamente in panchina. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla messa in onda della seconda parte della stagione in Italia ma quello che è certo è che Shaun e i suoi ci terranno compagnia per cinque settimane fino al completamente della prima parte, quindi fino al decimo episodio.

Ecco il trailer di The Good Doctor 3:

Affetto da autismo e dalla sindrome del savant, Shaun ha avuto un’infanzia molto difficile che abbiamo conosciuto, in gran parte, nella prima stagione, nella seconda poi lo abbiamo visto fare i conti con i suoi sentimenti su Glassman e sulla paura di perdere il suo unico punto di riferimento, e adesso? L’amore busserà alla sua porta, e non solo, scombussolando la sua vita tra primo appuntamento e baci, ma per chi volesse fare un ripassino prima di tuffarsi in The Good Doctor 3, il consiglio è quello di lasciarsi andare alla visione della seconda stagione attualmente in onda su FoxLife di Sky.

L’appuntamento con gli episodi di The Good Doctor 2 è al lunedì su FoxLife dal 20 gennaio tra diagnosi e problemi. Da una parte Shaun dovrà fare i conti con l’errore compiuto nel finale della prima stagione e per il quale si è autodenunciato rischiando il licenziamento, dall’altra c’è il dottor Glassman pronto a decidere chi sarà il chirurgo al quale affidare la propria vita per estirpare il suo tumore.