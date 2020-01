Quarta puntata di Don Matteo 12 su Rai1, Anna e Sergio sempre più vicini: e Marco? Trama 30 gennaio

Anna e Sergio saranno ancora più vicini nella quarta puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 30 gennaio su Rai1. Dopo aver ritrovato e salutato (di nuovo) il Capitano Tommasi e la sua amata Lia, la trama della dodicesima stagione tornerà a focalizzarsi sulla crisi che Anna sta vivendo con Marco. Mentre il PM si sta affezionando alla piccola Ines, di cui è diventato tutore legale, la Olivieri continua a frequentare Sergio, l’unico al momento in grado di ascoltarla e comprenderla.

Nella quarta puntata di Don Matteo 12, dal titolo Onora il padre e la madre, Natalina riceverà una visita inaspettata. A Spoleto arriva un uomo misterioso: si tratta di Manlio, il padre che la donna non ha mai conosciuto. Inizialmente Natalina crederà di essere seguita e che qualcuno voglia ucciderla, salvo scoprire la vera identità di Manlio. Passando del tempo insieme, i due cominciano a legare ma Don Matteo non si fida delle buone intenzioni dell’uomo. Infatti il parroco crede che Manlio nasconda qualcosa e stia approfittando di sua figlia per raggiungere il suo scopo. Don Matteo confesserà a Natalina i suoi dubbi, ma la cosa genererà una discussione. Novità in vista anche per Cecchini. La figlia Assuntina è in dolce attesa! Il Maresciallo non prenderà molto bene la cosa…

Torniamo invece ad Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco. Nonostante l’evidente crisi, tra loro c’è ancora un forte affetto. La Capitana, però, non è pronta a perdonarlo per il suo tradimento con Sara, complice quanto accaduto in passato che sembra influenzarla in maniera negativa. Al contrario, Anna offre a Sergio una seconda possibilità: restare a Spoleto e aiutarlo a trovare un impiego, così da avere l’occasione per avvicinarsi a sua figlia Ines. E poi gli chiede di riparare il suo amato Maggiolino.

L’account social della fiction Rai ha fatto sapere che le riprese di Don Matteo 12 si sono ufficialmente concluse. Questa notizia ha rincuorato i fan, che sperano di vedere molto presto una tredicesima stagione.

Si sono concluse ieri le riprese di questa stagione: ecco a voi il ritratto di chi ha lavorato giorno e notte per rendere possibile la magia che ci tiene compagnia ogni giovedì… grazie a tutto il team di #DonMatteo12!!! 🙏🏻💕😍

Infatti, nonostante da mesi si continui a sostenere che la fiction chiuderà i battenti, tutt’ora non ci sono conferme sulla fine di Don Matteo. In un’intervista col settimanale Nuovo Tv, Nino Frassica (il Maresciallo Cecchini) si è lasciato sfuggire che le probabilità di una tredicesima stagione sono molto alte. Gli ascolti della longeva serie, in onda da vent’anni sulla rete ammiraglia, confermano il grandissimo affetto del pubblico; la puntata in onda il 23 gennaio ha registrato 6.162.000 telespettatori pari a uno share del 26,75%, conquistando il podio tra i programmi più visti della serata.

Nel cast della dodicesima stagione, Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Gianneffa, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, e Pamela Villoresi. L’appuntamento con la quarta puntata di Don Matteo 12 è per stasera alle 21:25. È possibile seguire la fiction in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da domani, la puntata sarà disponibile su Guida Tv/Replay.

Ecco il promo della puntata: