Guida Kingdom Hearts 3 ReMind: come ottenere tutti i finali segreti del DLC

Gli appassionati di actionRPG sapranno di certo che Kingdom Hearts 3 ReMind è finalmente disponibile per l’acquisto e il successivo download. Almeno su PlayStation 4, con la console di ultima generazione di casa Sony a poter beneficiare di un mese di esclusiva temporale prima che il corposo DLC vada ad approdare – tra circa un mese – anche sulla rivale Xbox One. Un DLC, quello messo a punto dal game director Tetsuya Nomura e dagli sviluppatori di Square Enix, che ha già scatenato il malcontento dei fan, soprattutto per l’identità del boss finale e per i risvolti narrativi, che hanno inevitabilmente deluso la community legata alle avventure di Sora, Paperino e Pippo.

A fronte di un prezzo di 29,99 euro, la prima ed unica espansione del terzo capitolo di Kingdom Hearts offre ai giocatori scenari mai visti prima, nuovi personaggi giocabili e naturalmente nuove missioni e attività da portare a termine. Non solo, sono presenti pure due finali segreti, che vanno sbloccati soddisfacendo come prevedibile determinati requisiti. Niente paura però, perché in questa pratica guida andrà a svelarvi come fare ad ottenere i due diversi epiloghi, destinati anche questi a far discutere.

Kingdom Hearts 3 ReMind: sbloccare i due finali segreti

Prima di tutto, per sbloccare i due finali segreti di Kingdom Hearts 3 ReMind dovrete necessariamente portare a termine la storia principale del DLC. In questo modo sarà accessibile il cosiddetto episodio Limit Cut, in cui sarete chiamati ad affrontare e sconfiggere i tredici membri dell’Organizzazione XIII, boss che ricordano quelli già visti nel videogame originale, ma che presentano caratteristiche e varianti diverse. Oltre che essere sensibilmente più forti e coriacei. Si tratta, nello specifico, di Data Giovane Xehanort, Data Riku Replica, Data Larxene, Data Saix, Data Xigbar, Data Ansem, Data Vanitas, Data Marluxia, Data Terra-Xehanort, Data Luxord, Data Xemnas, Data Xion e Data Master Xehanort.

Quando avrete avuto la meglio sui nemici, sarete finalmente in grado di sbloccare i due finali segreti – uno buono e l’altro cattivo. In entrambi i casi, sconfitti i membri dell’Organizzazione XIII sarà la volta di combattere con Yozora, personaggio nato per Final Fantasy Versus XIII, poi trasformatosi in corso d’opera nel principe Noctis Lucis Caelum, vale a dire il protagonista di Final Fantasy XV – come potete verificare voi stessi anche nei due video presenti poco più in alto e subito più in basso in questo stesso articolo, pubblicato su YouTube dal canale RajmanGaming HD.

Per il finale segreto buono di Kingdom Hearts 3 ReMind – quindi il vero e proprio true ending – dovrete sconfiggere Yozora dopo un intenso ed impegnativo combattimento. Per quello cattivo, invece, dovrete semplicemente perdere lo scontro con il boss finale, condannando il protagonista Sora ad essere trasformato in un cristallo. In ogni caso, è importante notare che entrambe le sequenze finali sono prese di peso da Final Fantasy Versus XIII, con Yozora ad affermare di non sapere più cosa sia reale, prima di prendere proprio le sembianze di Noctis. Un risvolto narrativo che, come già vi dicevo, è stato del tutto inatteso, e ha fatto assai discutere gli appassionati del brand nipponico, che avrebbero desiderato risposte a tutti i quesiti lasciati aperti dalla trama canonica. Purtroppo mai arrivate.

Voi cosa ne pensate dei due finali segreti del DLC di Kingdom Hearts 3? Vi ricordo che il gioco actionRPG di Square Enix è disponibile per l’acquisto da più di un anno – era il 29 gennaio 2019 quando è approdato sugli scaffali di tutto il mondo – nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. L’espansione va invece comprata a parte, e potrà essere avviata solo dopo aver portato a termine il titolo principale.