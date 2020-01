PS5 vs Xbox Series X: il prezzo delle console next-gen accende la sfida

PS5 e Xbox Series X sono i nomi scelti da Sony e Microsoft per definire la prossima generazione del gaming. In soldoni, si tratta delle due console next-gen dei giganti del settore, che andranno ad affollare gli scaffali di tutto il mondo a partire dalle festività natalizie di quest’anno. E, naturalmente, a scontrarsi come hanno già fatto per anni le attuali PlayStation 4 e Xbox One, pizzicate più volte a “darsi battaglia” in una Console War a colpi di giochi in esclusiva, offerte, servizi e naturalmente prezzi. A tutto vantaggio degli appassionati, che hanno a disposizione line-up e feature per tutti i gusti e i palati.

Delle due console di prossima generazione sappiamo comunque pochissimo. Da una parte Sony ha deciso di mostrare solo il logo ufficiale e alcune delle caratteristiche tecniche principali di PS5, dall’altra la compagnia concorrente ha invece dato in pasto a pubblico e stampa il design di Xbox Series X, capace di colpire in positivo con la sua forma a torre molto simile a quella di un piccolo case per PC. Dovremo dunque attendere gli eventi di presentazione di entrambe – quello della nuova PlayStation dovrebbe essere fissato per la fine di febbraio, almeno a sentire le indiscrezioni – per farci un’idea più precisa delle macchine da gioco che andranno ad accompagnarci nella nuova era videoludica.

PS5 e Xbox Series X: le ipotesi sul prezzo

Nel frattempo, come naturale in aria da next-gen, sul web continuano a fioccare leak e voci di corridoio incontrollate. Le ultime arrivano dalla Spagna, ed in particolare dagli autori del podcast DRM Juegos. Come riportato poi dal sito TweakTown, questi sono andati ad ipotizzare il prezzo a cui saranno vendute al lancio Xbox Series X e PlayStation 5. Prezzo che, sempre muovendoci nell’ambito delle supposizioni, dovrebbe mantenersi praticamente identico tra i due device. La cifra è fissata sui 499 dollari/euro, molto probabilmente il tetto psicologico massimo oltre il quale non sforare, per non scoraggiare i possibili acquirenti con un costo eccessivo, evitando di “dirottarli” sulle più economiche Nintendo Switch, PS4 Pro o Xbox One X.

Se la “grande S” non si è mai espressa sul prezzo di PS5, Microsoft ha invece dichiarato che quello della nuova Xbox sarà conforme alle potenzialità della piattaforma. In ogni caso, la compagnia di Redmond dovrebbe evitare lo stesso errore compiuto con Xbox One, venduta a 100 dollari/euro in più di PlayStation 4, e vistasi così indietro nelle vendite e incapace di bissare lo stesso straordinario successo della precedente Xbox 360.

Si tratta comunque di mere speculazioni, dunque dovremo attendere notizie ufficiali nel prossimo futuro. Nel frattempo, diteci: secondo voi il prezzo di 499 dollari/euro potrebbe essere quello giusto? Vi invoglierebbe all’acquisto o preferireste aspettare che si abbassi prima di lanciarvi nella next-gen?