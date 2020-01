Xbox Series X vista da un designer italiano: in video la forma completa della console

Il nome Xbox Series X dovrebbe suonare assolutamente familiare a quanti si dicono affamati di novità sul fronte Microsoft. Tutti gli altri, sappiano che si tratta del nome scelto dal colosso di Redmond per la sua prossima console. La stessa chiamata non solo ad intrattenere il suo potenziale pubblico, ma anche a sfidare a muso duro la rivale targata Sony, PlayStation 5. Entrambe sono attese in uscita nel corso delle festività natalizie del 2020, ma disponiamo di informazioni non omogenee per i due device next-gen avversari.

Con Sony più conservativa e misteriosa ad aver mostrato a stampa e pubblico solo il logo ufficiale e alcune delle specifiche tecniche principali – potete recuperare tutte le novità in questo nostro articolo dedicato -, Microsoft ha voluto fare di più, dando in pasto al mondo pure il design della sua console. Design per altro tanto elegante quanto progressista, che ricorda da vicino un mini-case destinato ai PC. Una piccola torre, per intenderci.

Una forma, quella di Xbox Series X, che è piaciuta a molti. A quanto pare pure all’artista digitale Giuseppe Spinelli, che ha realizzato per Let’s Go Digital proprio una reinterpretazione del filmato che introdusse la macchina da gioco nel corso degli ultimi Game Awards di Los Angeles – per altro del tutto a sorpresa, senza alcun leak trafugato. Il designer italiano ha utilizzato, per la sua splendida clip, tanto i dati ufficiali quanto gli ultimi rumor, emersi grazie ad alcune foto del prototipo della nuova Xbox. Potete godervi anche voi il trailer cliccando sul tasto Play poco più in alto, mentre a questo indirizzo potete fiondarvi sul canale YouTube ufficiale di Giuseppe Spinelli, così da apprezzare le sue altre opere – ci sono anche render dedicati a PS5!

Offerta Xbox One X - Console 1TB La grafica del gioco è veloce e dettagliata, con una larghezza di...

La GPU da 6 Teraflop offre ambienti 4K e personaggi realistici

Vi ricordiamo che la forma peculiare di Xbox Series X è stata spiegata dalla volontà di Microsoft di voler integrare nella console next-gen un miglior sistema per dissipare il calore. Il debutto, ancora una volta, è previsto per Natale 2020, ad un prezzo ancora da annunciare e piena retrocompatibilità confermata con i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox.