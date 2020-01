Ufficiali i Games With Gold di febbraio 2020: nuovi giochi gratis per Xbox One e 360

Microsoft ha finalmente alzato il sipario sui giochi Games With Gold di febbraio 2020, vale a dire quella selezione di titoli per le console Xbox che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno mettere in download gratuito – al netto del costo dell’abbonamento – tramite Xbox Store. In piena febbre da next-gen, il colosso di Redmond mette quindi per un attimo da parte notizie e indiscrezioni relative alla sua Xbox Series X – console al debutto a Natale di quest’anno assieme alla rivale PS5 di Sony -, per concentrarsi sull’attuale generazione. E in particolare sugli omaggi del prossimo mese rivolti a tutti i suoi fedelissimi.

Games With Gold di febbraio annunciati: ecco quali sono!

Come da tradizione, anche nei Games With Gold di febbraio di quest’anno troveremo quattro diversi titoli. Per il secondo mese del 2020, si tratta in particolare di due giochi per Xbox One, di uno per l’indimenticabile – e indimenticata! – Xbox 360, e di uno per l’originale Xbox. Come già saprete, gli ultimi due sono giocabili anche su Xbox One grazie al collaudato servizio di retrocompatibilità della grande famiglia Xbox.

Entrando nello specifico, e come visibile nel trailer di annuncio poco più in alto in questo stesso articolo, ad inaugurare il prossimo mese di doni sarà TT Isle of Man, racing game su due ruote di Bigben Interactive che potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da Xbox Store dal 1 al 29 febbraio 2020 per Xbox One. Dal 16 febbraio 2020 al 15 marzo 2020, sarà invece il turno dell’affascinante Call of Cthulhu di casa Focus Home Interactive e Cyanide. Si tratta di una avventura investigativa dalle tinte dark, che si ispira naturalmente agli orrori immaginati e narrati dallo scrittore H.P. Lovecraft.

A chiudere il cerchio troviamo poi Fable Heroes, lo spin-off del franchise ruolistico Fable da giocare in multiplayer, incluso nell’offerta Games With Gold di febbraio 2020 dal 1 al 15 del mese. Infine, sarà Star Wars Battlefront per l’originale Xbox a farsi avanti, dal 16 al 29 febbraio. Cosa ve ne pare del pacchetto messo sul piatto dalla “grande M”? Ha soddisfatto o deluso le vostre aspettative?