Quando e come votare a Sanremo 2020: codici televoto e regolamento

Come votare a Sanremo 2020 e soprattutto quando televotare Big e Giovani?

Le giurie della nuova edizione del Festival di Sanremo saranno in tutto quattro e la novità è che non ci sarà la giuria di qualità, né la giuria di esperti.

Le giurie che voteranno i cantanti in gara nella categoria dei Campioni e delle Nuove Proposte saranno: la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa, la giuria dell’orchestra, dei musicisti e dei coristi di Sanremo e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Le giurie di Sanremo 2020: chi vota serata per serata

Se non fai parte della stampa accreditata al Festival di Sanremo 2020, non fai parte dell’orchestra del Festival né del team di musicisti e coristi e non sei stato selezionato per far parte della giuria demoscopica, puoi votare solo attraverso il televoto da casa.

In questo articolo tutte le info utili sul televoto, lo strumento nelle mani del pubblico da casa per sostenere gli artisti in gara.

Il televoto di Sanremo 2020

La votazione mediante televoto può essere effettuata attraverso telefonia fissa e telefonia mobile da parte del pubblico.

La votazione tramite televoto avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni. A questo si aggiunge il regolamento del televoto di Sanremo 2020 che verrà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo artista dalla competizione.

Quando televotare a Sanremo 2020

Il pubblico potrà votare attraverso il televoto solo in due delle cinque serate di Sanremo 2020, le due finali. Nella serata di venerdì 7 febbraio, il televoto sarà attivo per le Nuove Proposte (non per i Campioni), nella serata di sabato 8 febbraio il televoto sarà attivo per i Campioni.

Il pubblico da casa sarà quindi decisivo per decretare i vincitori di Sanremo 2020.

Televoto: venerdì 7 febbraio 2020

Il pubblico televoterà in due momenti diversi nella finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Venerdì 7 febbraio, il televoto non sarà attivo invece per la categoria dei Campioni.

Il televoto sarà attivo nel corso della semifinale delle Nuove Proposte: i 4 finalisti si sfideranno a coppie e il televoto sarà attivo per decretare i 2 finalisti e i 2 esclusi.

Il televoto sarà attivo poi nel corso della finale delle Nuove Proposte: i 2 finalisti disputeranno una nuova sfida e il televoto sarà decisivo per decretare il vincitore delle Nuove Proposte.

Televoto: sabato 8 febbraio 2020

Nel corso della finale di Sanremo 2020, il pubblico televoterà in due momenti diversi:

Il televoto sarà attivo durante la serata di sabato 8 febbraio 2020 e consentirà al pubblico di sostenere attivamente uno (o più) dei 24 Campioni in gara. Il televoto contribuirà alla classifica dei 24 Campioni e peserà per il 34%, il restante 66% deriverà dal voto delle altre giurie.

e peserà per il 34%, il restante 66% deriverà dal voto delle altre giurie. Il televoto sarà attivo, in un secondo momento, dopo la comunicazione della classifica di gradimento dei Big dalla quale emergeranno i 3 artisti più votati con le rispettive canzoni. A questo punto, le votazioni delle serate precedenti verranno azzerate e il pubblico sarà chiamato a televotare nuovamente, questa volta solo i tre finalisti di Sanremo 2020. Il televoto peserà per il 34%, il restante 66% deriverà dal voto delle altre giurie.

Dove trovare i codici televoto

I codici per il televoto dei cantanti in gara a Sanremo verranno annunciati in diretta TV su Rai 1 non appena il televoto sarà aperto. Li riporteremo in questo articolo, con tutte le indicazioni utili alla votazione.