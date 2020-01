Notte sul pianeta Terra su Netflix, la docuserie narrata da Alessandra Mastronardi sulla vita notturna degli animali

È in arrivo Notte sul pianeta Terra su Netflix, la nuova serie originale che sarà disponibile dal 29 gennaio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per l’Italia, la voce che accompagnerà gli spettatori in questo viaggio tra i segreti della natura è dell’attrice Alessandra Mastronardi, conosciuta al pubblico per i suoi lavori sul piccolo e grande schermo, spaziando anche all’estero.

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica Notte sul pianeta Terra su Netflix svelerà agli utenti segreti e comportamenti della natura, restituendo una visione unica delle meraviglie del mondo durante la notte. Nel trailer, rilasciato da Netflix, possiamo osservare animali di ogni tipo: elefanti, pipistrelli, serpenti, giaguari e leonesse. Le sofisticate tecnologie ci permetteranno anche di seguire una famiglia di orche marine nel loro habitat naturale, spostandoci al polo con gli orsi e leoni marini.

Cinque dei sei episodi totali esplorano habitat diversi, mostrando come l’esigenza di sopravvivere nelle ore più buie modelli la vita di animali e piante in modi inaspettati. L’episodio 6, l’ultimo che compone la docuserie e intitolato Dal tramonto all’alba, rivela invece come la fauna selvatica in tutto il mondo si comporta in quel determinato arco di tempo.

Contestualmente al debutto della docuserie, previsto per fine gennaio, verrà rilasciato in tutti i paesi lo speciale Notte sul pianeta Terra: un salto nel buio, un episodio che ci porta dietro le quinte dello show e ha lo scopo di approfondire alcune delle scoperte e mostra come la troupe abbia sfruttato le ultime tecnologie per le riprese in notturna. La serie è prodotta da Bill Markham. I produttori esecutivi sono Martha Holmes e Tom Hugh-Jones.

Quando il sole tramonta, un nuovo mondo si risveglia. Nuove tecnologie gettano una luce completamente diversa sulle meraviglie del pianeta. Scopri un lato segreto dei paesaggi e degli animali più straordinari del globo.

Notte sul pianeta Terra su Netflix sarà disponibile dal 29 gennaio. Ecco il trailer nella versione italiana:

Per gli appassionati del genere naturalistico, la piattaforma offre molti contenuti interessanti. Tra le proposte c’è Il nostro pianeta, che esplora le bellezze della nostra Terra, scoprendo anche l’impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo su tutte le creature viventi. C’è poi il classico 72 animali pericolosi, una docuserie a più stagioni, che permette di scoprire le creature più letali del mondo. Attraverso un viaggio intorno al mondo, dall’Africa all’America Latina, alla ricerca di aracnidi indistruttibili e letali felini.

Tra i film documentari proposti, vi segnaliamo Mission Blue, che segue l’oceanografa Sylvia Earle e la sua campagna per salvare gli oceani da minacce quali il sovra sfruttamento delle risorse ittiche e i rifiuti tossici; il docufilm su Jane Goodall, intitolato semplicemente Jane, che ha il compito di far luce sulle ricerche della primatologa. Infine c’è Before The Flood – Punto di non ritorno, il documentario di Leonardo DiCaprio in cui l’attore Premio Oscar attraversa il pianeta per indagare sulle conseguenze del riscaldamento globale causato dall’uomo e sulle misure adottate per invertire la rotta.

Vi lasciamo il trailer di quest’ultimo: